PC全產品線、AI伺服器事業助攻 華碩今年拚賺五股本

華碩（2357）日前公布第3季每股純益14.21元，優於市場預期，本季雖因傳統淡季，導致營收面臨下滑壓力，惟在PC相關全產品線，以及AI伺服器事業助攻下，全年有望繳出亮眼成績單。

法人看好，華碩今年將賺逾五個股本，每股純益超過51元，優於去年的42.27元；明年續揚，2026年每股純益上看54元。

法人表示，華碩第3季受惠匯兌收益與稅率較低，獲利優於預期，預期本季進入PC傳統淡季，客戶因關稅提前拉貨，加上產品轉換影響，營收將季減10%，但仍比去年同期成長21%，受惠AI伺服器出貨暢旺，將成為未來重要業績關鍵成長動能，推升該公司2026年營運持續上揚。

展望本季，華碩預估，PC業務營收季減10%到15%；伺服器及零組件業務雖也會出現季減，但相比去年同期將強勁增長40%到50%。

華碩第3季受惠輝達B300與GB300新產品出貨帶動，伺服器業績季增47%，年增98%，優於預期，2025年到2026年受惠輝達B系列與GB系列產品出貨，法人預估，AI伺服器營收將分別成長96%與31%，帶動整體伺服器業績成長78%與28%，占營收比重分別達到16.5%與19.3%，是未來業績重要成長動能。

華碩共同執行長許先越之前指出，華碩集團未來三大營運支柱為消費性、電競及商用市場，其中，到今年第3季消費性產品營收比重為29%、電競41%、商用市場在AI伺服器及商用PC出貨大增下，比重提升至三成，年增幅超過100%。

華碩共同執行長胡書賓分析，華碩在商用市場提供商用電腦及AI伺服器，有信心該業務將成為未來幾年公司新成長引擎，實現穩定成長；華碩今年第3季商用PC出貨量年增逾五成，表現亮眼。

伺服器業務方面，華預原先估伺服器將占整體營收比重為10%至15%，受惠AI伺服器市場需求火熱，華碩今年第3季伺服器營收年增逾100%，該業務目前已占華碩整體營收比重約兩成。

許先越表示，華碩是第一批出貨B300及GB300 AI伺服器的廠商，目前出貨時程順利。展望2026年伺服器業務，由於華碩在該業務基期較低，因此會設定積極成長目標。