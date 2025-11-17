鉅祥觀音擴廠 拚接單
機構件廠鉅祥（2476）觀音廠已擴廠完成，近期將啟用，有助於提高未來接單競爭力，衝刺業績。
鉅祥第3季稅後純益3.42億元，季增3.2倍，年增21.2%，每股純益1.61元；前三季稅後純益5.74億元，年減27.9%，每股純益2.72元，低於去年同期每股純益3.91元。
據悉，鉅祥觀音新產能開出後，將爭取客戶異地認證，初估新產能的營收挹注，將會在第4季中下旬後放大，短期內受到學習曲線與效率問題影響，暫時無法與上海廠相比，但會盡速拉近，若客戶需求超乎預期，則不排除加派人手趕工出貨。展望未來，法人預期，鉅祥在新產能挹注下，在不考量匯率因素下，今、明年營收預計都會維持雙位數成長，而且AI相關業務有望雙位數成長，並帶動整體獲利表現回溫。
