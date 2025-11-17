AI浪潮推動先進製程及先進封裝大擴產，挹注工程及設備廠營運大爆發。

無塵室系統工程大廠漢唐（2404）今年前三季已賺逾三個股本、高科技廠水處理業者兆聯實業賺逾二個股本，帆宣也賺超過一個股本，加上獲利超過半個股本的大量，都交出前三季累計獲利賺贏去年全年的好成績，並樂觀展望2026年營運走升。

漢唐第3季合併營收創單季新高，稅後純益30.38億元，季增117.1%，年增73.6%，也是史上新高，每股純益16.11元；累計今年前三季稅後純益64.25億元，年增23.2%，每股純益34.07元，已超越2024年全年的61.9億元及32.94元，確立今年將再刷新獲利紀錄。

漢唐受惠於半導體與記憶體廠擴產喊衝，目前在手訂單達逾千億元，漢唐深入參與2奈米廠建置，並加大投入CoWoS先進封裝廠建造。法人估計，漢唐除今年營運有望挑戰新高，2026年亦將續旺。

兆聯今年交出逐季成長佳績，目前在手訂單逾222億元，展望第4季及2026年，在美國及新加坡等海外業績成長加持下，營運一路旺到明年。

兆聯第3季合併營收、稅後純益及每股純益均創單季新高。推升前三季合併營收115.57億元及稅後純益16.13億元，均超過去年全年的103億元和15.12億元。兆聯表示，今年營運爆發性成長來自於美國營收貢獻，因為去年基期較低，加上新加坡的營收和獲利貢獻也很大。第4季仍將持續成長動能，並且延續到明年。

帆宣第3季稅後純益11.83億元，季增198.4%，年增119.6%，每股純益5.64元。累計前三季稅後純益24.68億元，年增76.7%，每股純益12元，創同期新高。更超越2022年，確立今年獲利可望再締新猷。

帆宣董事長高新明表示，受惠於台灣先進封裝設備出貨放量，加上美國、日本、德國及新加坡的晶圓廠建廠工程陸續啟動，帆宣在手訂單已逾900億元創新高。