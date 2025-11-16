富世達第3季獲利亮麗 法人估全年EPS上看31元

富世達（6805）公告第3季每股獲利（EPS）10.02元，優於市場共識5%，主因毛利率優於預期。其中，GB300 NVQD03拉貨強勁與摺疊機新機推出使第3季營收年增79%、季增36%至35.7億元，符合市場預期。

毛利率季增至27.7%，優於市場共識，主因伺服器營收比重季增至53~54%，高於第2季的21~22%，加上伺服器利潤率優於預期。此外，營利率季增至22.2%，符合市場預估，主因投入新案研發費用使費用率較高，抵銷毛利率較強的挹注。

法人機構表示，正向看待富世達第4季營運，預估單季營收將季增9%，動能來自三折與內摺機放量、ODM廠GB300機櫃組裝加速，此外，GB300快接頭（QD）出貨穩健成長，且開始小量出貨數個CSP客戶的ASIC機櫃QD，明年第1季有望挹注更多營收，使營收優於過往季節性。

富世達2026年伺服器營收動能更強勁，受惠於QD需求大增、開始出貨ASIC伺服器滑軌，預估GB300∕VR200達5~6萬櫃，且GB300機櫃的QD用量相較GB200倍增、VR200 CPX機櫃的QD 用量高於GB300∕VR200約50~60%；而ASIC AI機櫃QD亦為2026年主要營收動能，且每一ASIC 機櫃QD使用量高於GPU機櫃。

相關動能將推升富世達2026年伺服器營收比重至54%，相較2025年為36%。此外，富世達正驗證GB∕VR機櫃compute tray QD與AMD機櫃QD，將為明年營收潛在動能。分析師估，富世達今年EPS將年增74%至31元、明年進一步成長至58.4元。