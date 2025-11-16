應用材料營收展望優於預期 法人看好夥伴京鼎沾光

應材（AMAT）日前公布2025年第4季財年財報營收、獲利優於預期、2026年首季財年財務指引也優於預期。法人看好，京鼎（3413）最大客戶為美系半導體設備製造商，長期看好半導體設備需求成長，營運正向。

法人分析，應用材料營運復甦來自AI帶動應材的記憶體相關設備出貨成長。

應用材料公司日前發布2025年10月26日截止的2025會計年度第4季與全年度財務報告。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示：「隨著 AI 應用驅動先進半導體和晶圓製造設備的大量投資，應用材料公司在2025會計年度實現連續第六年成長。我們在具高價值的技術關鍵轉折成長最快的市場佔有優勢，使我們能在未來幾年下一世代技術進入量產階段時，持續擴大在先進邏輯、DRAM和先進封裝領域的領導地位。」

應用材料公司資深副總裁暨財務長布萊斯．希爾（Brice Hill）表示：「透過與客戶和合作夥伴的交流，我們正為2026年下半年起更高的需求做好準備，強化應材的營運與服務組織。我們已將研發投資聚焦於開發新產品和技術，以實現更快速、更節能的電晶體、晶片和系統，並推動未來成長。」