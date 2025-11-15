轉投資森崴能源踩雷拖累 正崴第3季虧13.8億 歷來最慘

正崴集團昨（14）日公布第3季財報，因認列轉投資森崴能源虧損，正崴（2392）今年第3季稅後淨損13.83億元，虧損幅度較上季擴大，較去年同期由盈轉虧，為單季史上最大虧損，每股淨損2.98元。

森崴能源子公司富崴能源因承攬離岸風電工程認列虧損77億元，森崴能源母公司正崴與永崴投控分別依照持股比率24.87%與44.16%，估計分別認列損失約11億元及19.56億元。正崴、永崴投、森崴能源昨日股價同步跌停。胡惠森繼前日請辭森崴總經理，昨日也辭任永崴總經理。

正崴今年第3季營業毛損61.22億元，毛利率為負23.13%，營業損失85.73億元，營益率為負32.4%，相比上季度，呈現虧損擴大狀況；相較去年同期皆由正數轉為負數。第3季有業外收益3.93億元，相較上季及去年同期皆轉正數，但仍不敵子公司拖累影響。

累計正崴今年前三季營業毛損66.74億元，毛利率為負9.64%，營業損失136.05億元，營益率為負19.65%，相較去年同期皆轉為損失及負數，稅後淨損22.28億元，較去年同期轉虧，每股淨損4.81元。正崴強調，公司本業營運正常，不受此案影響。

在營運方面，正崴今年有三大重點，包含已獲得美國最大行動支付平台新訂單、AI高速線也已於7月底出貨、供貨美國政府標案與軍工規產品，正崴光電產品事業群總經理初正杰先前表示，接獲美國最大企業用行動支付平台新訂單，9月開始陸續出貨，共三款機型，每款出貨10萬到20萬台，單價遠高於消費性電子產品，可望優化產品組合，提升毛利率。

富崴能源目前已向業主提出追加預算申請，雙方正進行審核與協商，公司強調，將全力維護股東最大權益，若業主追加確認後，預先認列的工程損失可望回補，正崴有機會回補相關損失。