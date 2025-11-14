快訊

美股早盤／道瓊跌逾500點 但台積ADR與輝達跌幅迅速收斂...

技嘉法說會／AI訂單看到2026年底 GB系列占比將達20%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉集團總經理林英宇（左起）、集團總經理李宜泰、發言人劉文忠。技嘉／提供
技嘉集團總經理林英宇（左起）、集團總經理李宜泰、發言人劉文忠。技嘉／提供

技嘉（2376）14日舉行法說會，公布第3季稅後純益30.56億元，季增2%，年增58.5%，輝達（NVIDIA）新一代AI伺服器GB300出貨順利，第4季GB系列占比將達兩成，訂單能見度已經看到2026年底，明年業績持續兩位數成長。

技嘉第3季每股稅後純益（EPS）為4.56元，第2季EPS為4.55元，去年同期EPS為2.91元。今年前三季稅後純益92.21億元，年增33.4%，前三季EPS為13.77元，去年同期EPS為10.72元。

毛利率方面，技嘉表示，第2季毛利率受新台幣匯率劇烈變動影響而下滑，但此影響已於7月結束。第3季毛利率已止穩回升至9.9%，並實現匯兌收益2.39億元，顯示匯率衝擊已告一段落。

技嘉集團總經理李宜泰表示，AI伺服器業務成長強勁，已占整體伺服器營收超過八成，占公司總營收比重達60%，訂單能見度已達2026年底，預期2026年仍將維持雙位數成長。

針對輝達伺服器出貨狀況，發言人劉文忠表示，HGX系列產品交期正常，GB200/GB300系列出貨順暢，GB300已有學習曲線，預計第4季，GB系列產品將占AI伺服器營收約20%。

針對Coreweave等第三方算力公司的看法，李宜泰說，這是供需問題，由於大型雲端服務供應商（CSP）的算力來不及部署，只好透過第三方專業算力公司來快速擴充，達到快速部署，滿足市場需求的目標，因此第三方算力公司與CSP簽訂長期算力合約，正是正面、良好的發展趨勢。

至於主機板與顯示卡的銷售與展望，集團總經理林英宇表示，2025年三大產品，例如主機板、顯示卡與筆電出貨狀況都超出預期，持續成長。2026年樂觀看待，主要是該公司產品效能佳，加上市場推廣與行銷，一步步進行，還是有很大機會保持成長。

資本支出方面，劉文忠說，為應對AI訂單需求，將持續擴產。2025年資本支出約8億元，2026年初步估計為10到12億元，並可能視需求增加。產能部署包括台灣、美國、馬來西亞與巴西等地。

針對記憶體缺貨與漲價的影響，技嘉表示，記憶體價格高漲是產業性問題，將提高系統成本。技嘉透過與夥伴密切溝通及長期規劃維持庫存，預計一個季度內無太大問題，會跟上下游溝通看如何反應。

技嘉董事會也通過將在5億美元額度內發行海外第五次無擔保轉換公司債，同時為因應營運成長，規模擴大，亦決議再以14億元購置現總部附近寶橋路36、38號大樓。

技嘉 伺服器 EPS 台幣匯率
延伸閱讀

技嘉：續拚雙位數成長 AI伺服器訂單看到2026年底

三一東林第3季 EPS 達9.25元虧轉盈 股價飆漲近8%

廣達10年布局打入輝達...足夠突破代工框架？專家：AI永動機進入關鍵時刻

寶成前三季EPS 3.03元

相關新聞

技嘉：續拚雙位數成長 AI伺服器訂單看到2026年底

主機板與顯示卡廠技嘉今年前3季每股盈餘13.77元創歷史次高，人工智慧（AI）伺服器訂單已看到2026年底，將持續在台灣...

長園科財報／UPS 電池模組與 BMS 助攻 前三季 EPS 達0.81元

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）公告2025年第3季合併營收為新台幣210,171仟元，季增29.22%，較去年同期增加...

現觀科財報／第3季 EPS 0.32元 基地台成長放緩 靜待6G網路新產品發酵

軟體業者現觀科（6906）13日公布 25Q3毛利率 85.28%，季減0.18個百分點，年減3.65個百分點；歸屬母公...

楠梓電AI業績占比衝高

PCB廠楠梓電（2316）轉型布局高階應用有成，楠梓電昨（13）日指出，持續開拓AI應用，今年相關產品占比已超預期。展望...

晟銘電訂單看到2026年

AI伺服器機櫃廠晟銘電（3013）昨（13）日召開法說會，總經理羅志吉表示，10月底前解決出貨瓶頸，11月起全力出貨中，...

康舒AI應用挹注營收 新品支援輝達GB300平台

電源大廠康舒（6282）昨（13）日召開法說會，康舒副總經理暨發言人薛惠文表示，四大CSP廠持續上調資本支出，帶動電源及...

