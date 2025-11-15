一詮9月每股淨損0.01元
散熱導線架廠一詮（2486）近期股價達公布注意交易資訊標準，昨（14）日公告自結最新財務資訊。9月營收5.01億元，年增0.5%，自結稅前淨利500萬元，年減64.8%；歸屬於母公司業主淨損300萬元，每股淨損0.01元，相較去年同期每股純益0.04元，單月轉虧。
第3季歸屬於母公司業主淨利5,100萬元，稅前淨利8,200萬元，均較去年同期由虧轉盈，第3季每股純益0.22元；累計最近四季（去年第4季至今年第3季）每股純益為0.2元。
一詮近年將營運重心拓展至高階半導體散熱領域。公司著眼於高效能運算（HPC）市場的龐大需求，積極布局新材料技術，股價昨日收平盤的91.8元。
