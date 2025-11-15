健和興10月稅前每股盈餘0.21元 審慎看全年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

健和興（3003）昨（14）日公告10月自結損益，稅前盈餘3,287萬元，年減52.6%，以實收資本額15.57億元計，單月稅前每股盈餘0.21元。健和興10月營收3.76億元，月增6.5%，年減6.9%。累計今年前十個月營收36.02億元，年減4.2%；稅前盈餘1.98億元，年減72.2%；累計稅前每股盈餘1.28元。

健和興先前表示，今年家電產品部門業績將持平或是小幅下滑。綠電則配合國內電網建置，歐美基建需求，以及市場板塊轉移，儲能連接器持續配合客戶，對2025年業績審慎樂觀。

