智邦第3季EPS 14元 智易3.42元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通族群近期已公布第3季季報，網通股王智邦（2345）以單季每股純益14元，再度蟬聯族群獲利王，智易3.42元居次，智邦、智易均創單季新高及累計同期新高；其他包括宇智2.14元、振曜2.1元、普萊德1.87元，擠進前五名。

揮別第2季匯損影響，網通族群不乏第3季單季轉虧為盈，包括合勤控、展達、正文，正基都由虧轉盈，明泰揮別連續四個季度虧損。

法人指出，智邦持續受惠於AI需求增溫，AI加速器及400G、800G交換器持續出貨，第4季營收縮略低於第3季新高水準，但仍可望維持高檔水準，智易、啟碁、中磊等來自電信營運商訂單增溫，企業網通客戶訂單回溫帶動，未來營運可望持續成長，但記憶體漲價及缺貨等將成未來營運成長最大隱憂。

智邦第3季每股純益14元，創歷史新高，累計前三季每股純益32.18元，為同期新高，智邦日前法說會指出，AI需求非常強勁，面對客戶強勁需求，智邦建構從交換器、CPO、冷卻系統到整體整合AI機櫃，並積極擴大全球布局，審慎樂觀看待2026年營運表現。

智易第3季每股純益3.42元，單季營收、獲利均創歷史新高，累計前三季每股純益9.43元，創同期新高。宇智第3季每股純益2.14元，較第2季每股淨損1.52元轉虧為盈，累計前三季每股純益2.27元。

振曜第3季單季每股純益2.1元，較第2季0.45元大幅成長，累計前三季3.72元，受匯損影響，低於去年同期5.02元。普萊德第3季每股純益1.87元，累計前三季每股純益5.9元。

展達第3季受惠毛利率回升，匯率回穩，單季每股純益1.24元，較上季每股淨損0.3元，有轉虧為盈表現，累計前三季稅後純益年增105.6%，每股純益1.28元。

合勤控第3季毛利率創2011年以來新高，每股純益1.37元，較上季及去年同期均有轉虧為盈表現，累計前三季稅後純益4.56億元，年增635%，每股純益1.13元。正基科技第3季每股純益1.01元，轉虧為盈，賺贏上半年，累計前三季每股純益1.72元。

