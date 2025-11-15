技嘉第3季EPS 4.56元

技嘉（2376）昨（14）日舉行法說會，公布第3季稅後純益30.56億元，季增2%，年增58.5%，輝達（NVIDIA）新一代AI伺服器GB300出貨順利，第4季GB系列占比將達兩成，訂單能見度看到2026年底，明年業績持續兩位數成長。

技嘉第3季每股純益（EPS）為4.56元，第2季EPS為4.55元，去年同期EPS為2.91元。今年前三季稅後純益92.21億元，年增33.4%，前三季EPS為13.77元，去年同期EPS為10.72元。

毛利率方面，第2季毛利率受新台幣匯率劇烈變動影響而下滑，但此影響已於7月結束。第3季毛利率止穩回升至9.9%，匯兌收益2.39億元，顯示匯率衝擊已告一段落。

技嘉集團總經理李宜泰表示，AI伺服器業務成長強勁，已占整體伺服器營收超過八成，占公司總營收比重達60%，訂單能見度已達2026年底，預期2026年仍將維持雙位數成長。

針對輝達伺服器出貨狀況，發言人劉文忠表示，HGX系列產品交期正常，GB200/GB300系列出貨順暢，GB300已有學習曲線，預計第4季GB系列產品將占AI伺服器營收約20%。

Coreweave等第三方算力公司釋出財報不盡理想，李宜泰說，大型雲端服務供應商（CSP）的算力來不及部署，只好透過第三方專業算力公司來快速擴充以滿足市場需求，第三方算力公司與CSP簽訂長期算力合約，正是正面、良好的發展趨勢。

在主機板與顯示卡的銷售與展望上，集團總經理林英宇表示，2025年三大產品，例如主機板、顯示卡與筆電出貨狀況都超出預期，持續成長。2026年樂觀看待，主要是產品效能佳，加上市場推廣與行銷，還是有很大機會保持成長。

資本支出方面，劉文忠說，為應對AI訂單需求，將持續擴產。2025年資本支出約8億元，2026年初步估計為10到12億元，並可能視需求增加。產能部署包括台灣、美國、馬來西亞與巴西等地。

近期記憶體缺貨並漲價，技嘉表示，記憶體價格高漲是產業性問題，將提高系統成本。透過與夥伴密切溝通及長期規劃維持庫存，預計一個季度內無太大問題，會跟上下游溝通看如何反應。

技嘉董事會也通過將在5億美元額度內發行海外第五次無擔保轉換公司債。