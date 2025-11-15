大摩：NB 11月組裝量回升

筆電（NB）需求持續盤整。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，10月筆電出貨量月減16%、年持平；11月組裝量可望微增至1,050萬台，記憶體供給仍是明年關鍵變數。台廠代工廠中，緯創（3231）、和碩10月表現優於預期，廣達、仁寶、英業達低於預期，企業換機潮成亮點。

根據大摩最新報告顯示，10月筆電出貨量僅1,010萬台，市場動能偏弱。不過，大摩對11月組裝量預估小幅回升至1,050萬台，月增4%、年增1%，較季度首月低點略有回升。並維持第4季組裝量預估3,170萬台不變，約季減7%，年持平，但仍比過去14年的季節性水準低約7個百分點。

值得注意的是，台廠前五大代工廠10月筆電出貨量為1,010萬台，較大摩原預估值低5%。其中緯創與和碩表現相對優於預期，出貨量分別高出預估5%與11%；廣達、仁寶與英業達不如預期，出貨量分別低於預估8%、13%與6%。

大摩科技產業分析師高燕禾表示，緯創優於預期主要受惠企業需求改善，尤其受到Windows 11更新換機潮帶動。整體來看，10月筆電需求低於預期，經歷過前二至三季關稅提前拉貨與高於預期的出貨後，市場需求明顯趨緩。

高燕禾分析，多數代工廠在第3季法說會中提供的第4季筆電出貨指引普遍低於季節性水準，呈現持平至小幅下滑，主要受到前三季強勁提前拉貨影響。此外，2026年PC需求將小幅年增，記憶體供給是市場關注關鍵變數。

事實上，大摩目前給予緯創「優於大盤」評等、目標價210元。展望後市，大摩補充，緯創第4季AI伺服器在零組件與系統層級出貨量均預期季增，且2026年每季皆可望延續成長動能。

毛利率方面，預計緯創第4季呈現季增，2026年利潤率亦將持續改善。AI伺服器在零組件與系統層級的毛利率與營業利益率均預期優於筆電。網通業務方面，2026年預計成長十倍並轉虧為盈，2027年可望持續保持年增動能。