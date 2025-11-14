矽力：車用是第4季成長動能 資料中心比重明年看5%
電源管理晶片廠矽力-KY董事長陳偉今天表示，車用產品將是第4季營運主要成長動能，資料中心產品受惠人工智慧（AI）技術更新換代有較大成長，估計今年將占總營收比重約3%，明年可望進一步提升到4%至5%。
矽力-KY召開線上法人說明會，陳偉說，車用是第3季業績表現較好的產品線，而消費產品表現較弱，電腦類產品因關稅影響，海外客戶拉貨動能也比較疲軟。
陳偉表示，受惠中國大陸電動車發展及市占率提升，車用產品將是矽力-KY中短期營運成長主要動能。消費類新產品進入量產，也將驅動營運成長。
陳偉說，因關稅問題影響，近期市場需求疲軟，3到6個月難以恢復年增20%至30%的長期營運成長目標。車用是第4季營運成長主要動能。
隨著自動駕駛、語音控制中高階微控制器（MCU）及電池等相關新產品陸續量產，陳偉表示，明年矽力-KY在車用市場的商機可望成長60%至70%。
資料中心方面，陳偉指出，矽力-KY主要提供光模組、儲存及電源等相關產品，今年占總營收比重約3%，預期明年業績可望再成長，營收比重將進一步提升到4%至5%。
