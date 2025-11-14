正崴財報／第3季仍然虧損13.83億元 每股虧損2.98元

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

正崴集團（2392）旗下能源大廠森崴能源（6806）今年前三季每股淨損46.34元，導致14日正崴、永崴投（3712）、森崴能源同步跌停深鎖，正崴終場收在41.3元，下跌4.55元，正崴亦公布今年第3季財報，稅後虧損13.83億元，虧損幅度較上季擴大，相較去年同期盈轉虧，每股虧損2.98元。

正崴今年第3季營業毛損61.22億元，毛利率為-23.13%，相較去年同期皆轉為負數，營業損失85.73億元，營益率為-32.4%，相較去年同期皆轉為負數。

森崴能源子公司富崴能源因承攬離岸風電工程認列虧損77億元，森崴能源母公司正崴與永崴投控也分別依照持股比例24.87%與44.16%，估計分別將認列損失約11億元及19.56億元。

不過，正崴強調，公司本業營運正常，不受此案影響。

此外，富崴能源目前已向業主提出追加預算申請，雙方正進行審核與協商，公司強調，將全力維護股東最大權益，若業主追加確認後，預先認列的工程損失可望回補；換言之，正崴有機會回補相關損失。

正崴 離岸風電
相關新聞

技嘉：續拚雙位數成長 AI伺服器訂單看到2026年底

主機板與顯示卡廠技嘉今年前3季每股盈餘13.77元創歷史次高，人工智慧（AI）伺服器訂單已看到2026年底，將持續在台灣...

長園科財報／UPS 電池模組與 BMS 助攻 前三季 EPS 達0.81元

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）公告2025年第3季合併營收為新台幣210,171仟元，季增29.22%，較去年同期增加...

現觀科財報／第3季 EPS 0.32元 基地台成長放緩 靜待6G網路新產品發酵

軟體業者現觀科（6906）13日公布 25Q3毛利率 85.28%，季減0.18個百分點，年減3.65個百分點；歸屬母公...

楠梓電AI業績占比衝高

PCB廠楠梓電（2316）轉型布局高階應用有成，楠梓電昨（13）日指出，持續開拓AI應用，今年相關產品占比已超預期。展望...

晟銘電訂單看到2026年

AI伺服器機櫃廠晟銘電（3013）昨（13）日召開法說會，總經理羅志吉表示，10月底前解決出貨瓶頸，11月起全力出貨中，...

康舒AI應用挹注營收 新品支援輝達GB300平台

電源大廠康舒（6282）昨（13）日召開法說會，康舒副總經理暨發言人薛惠文表示，四大CSP廠持續上調資本支出，帶動電源及...

商品推薦

