正崴財報／第3季仍然虧損13.83億元 每股虧損2.98元
正崴集團（2392）旗下能源大廠森崴能源（6806）今年前三季每股淨損46.34元，導致14日正崴、永崴投（3712）、森崴能源同步跌停深鎖，正崴終場收在41.3元，下跌4.55元，正崴亦公布今年第3季財報，稅後虧損13.83億元，虧損幅度較上季擴大，相較去年同期盈轉虧，每股虧損2.98元。
正崴今年第3季營業毛損61.22億元，毛利率為-23.13%，相較去年同期皆轉為負數，營業損失85.73億元，營益率為-32.4%，相較去年同期皆轉為負數。
森崴能源子公司富崴能源因承攬離岸風電工程認列虧損77億元，森崴能源母公司正崴與永崴投控也分別依照持股比例24.87%與44.16%，估計分別將認列損失約11億元及19.56億元。
不過，正崴強調，公司本業營運正常，不受此案影響。
此外，富崴能源目前已向業主提出追加預算申請，雙方正進行審核與協商，公司強調，將全力維護股東最大權益，若業主追加確認後，預先認列的工程損失可望回補；換言之，正崴有機會回補相關損失。
