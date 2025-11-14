技嘉：續拚雙位數成長 AI伺服器訂單看到2026年底

快訊

中央社／ 台北14日電
技嘉集團總經理林英宇（左起）、集團總經理李宜泰、發言人劉文忠。技嘉／提供
技嘉集團總經理林英宇（左起）、集團總經理李宜泰、發言人劉文忠。技嘉／提供

主機板與顯示卡廠技嘉今年前3季每股盈餘13.77元創歷史次高，人工智慧（AI）伺服器訂單已看到2026年底，將持續在台灣、馬來西亞及美國等地擴產；明年整體營運目標維持年增雙位數百分比，資本支出上看10億元到12億元。

技嘉今天召開法人說明會公布今年前3季財報，合併營收新台幣2475億元、年增24%，創歷史新高；每股盈餘13.77元，寫下歷史次高，僅次於2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時期。由於經濟規模顯現及營業費用管控得宜，技嘉今年前3季營業利益率達5.23%，年增0.07個百分點。

觀察技嘉第3季3大產品線營收占比，伺服器產品約占60%，顯示卡占25%，主機板占比約10%；其他產品占比5%。

技嘉集團總經理李宜泰表示，今年市場需求很強勁，5月受到匯率和關稅政策變化影響，考驗供應鏈韌性和彈性。技嘉持續超前部署，運用全球生產據點滿足客戶生產需求，AI伺服器訂單已經看到2026年底，明年整體營運目標為年增雙位數百分比。

技嘉發言人劉文忠指出，2025年資本支出預估約8億元，技嘉持續在台灣、馬來西亞及美國等地拓展生產線，2026年會持續強化，根據客戶需要部署，預計明年資本支出約10億元至12億元，如果有新需求還會增加。

針對美國對等關稅影響，劉文忠說，技嘉在美國市場以高階產品為主，幾乎都在台灣生產，經過近幾個月調整，市場和消費者都慢慢習慣相關變化。技嘉美國庫存水位已慢慢回到正常，根據產品類別不同，從6到10週不等，接下來會觀察市場變化，與上下游廠商密切溝通，必要時會反映額外成本。

劉文忠指出，AI產業變化非常快速，技嘉董事會已通過海外存託憑證（GDR）計畫，屬於備而不用，目前營運資金充分。

劉文忠表示，AI伺服器成長還是非常強勁，占技嘉整體伺服器比重超過80%。不過，通用型伺服器在預算和尺寸方面具有優勢，雖然以營收貢獻度來看，AI伺服器比較顯著，但AI伺服器和通用型伺服器都會持續成長。

劉文忠說，新台幣匯率劇烈變動的影響到7月為止，技嘉毛利率和匯兌收入從8月起逐漸回到正常區間，預估第4季將持平。

談到記憶體缺貨影響，技嘉集團總經理林英宇直言，這是產業供需失衡問題，若零組件價格持續高漲，對消費者荷包難免造成衝擊。技嘉持續與上下游廠商密切溝通，有一定的庫存備貨水位，一個季度內沒有太大問題；如果供需失衡狀況持續，會與上下游廠商溝通如何因應。

技嘉 伺服器 馬來西亞
