樺漢法說會／估今明年獲利成長 2026年啟動新五年計畫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）14日舉行法說會，展望後市，樺漢董事長朱復銓指出，雖然今年營收相較去年可能略微下滑，但在公司執行精實計畫及組織重整下，審慎樂觀看待2025年稅後純益、每股純益年比高成長，且明年開始將啟動新的5年計畫，目前公司在手訂單已突破1,900億元，顯示整體業務基礎穩健，預期2026年樺漢將延續高成長態勢。

樺漢2025年第3季稅後純益9.51億元，季增68.32%，年增37.63%；每股純益6.91元，為同期新高。累計樺漢今年前三季稅後純益達23.43億元，年增28.1%；累計每股純益為17.04元。

樺漢預期，2025年整體營收相較2024年將略降，公司目前在手訂單超過1,900億元，接單與出貨比值（B/B Ratio）為1.36，整體業務基礎穩健，加上公司執行精實計畫及組織重整下，預估稅後純益相比去年將呈現高成長，每股純益也將走高。

從三大事業群2025全年表現來看，工業物聯網、智慧工廠與廠務表現相對平緩，但智慧軟體與方案相較去年將有顯著增長。

朱復銓表示，2026年樺漢集團將啟動新的5年計畫，成長動能包含樺漢個體持續高成長，及大客戶NCRV訂單約150億將開始進行，且公司將全面深化邊緣AI應用產品，並致力於智慧工廠與廠區建置全球商機。

樺漢預計，2026年B/B Ratio維持在1.25~1.35的水準，估全年營收、毛利與淨利都將呈現穩定成長。三大事業群工業物聯網、智慧軟體與方案及智慧工廠與廠務皆會優於2025年。

朱復銓強調，公司自2020年推動至2025年推動5年計畫，目標營收成長50%、每股純益2倍，現在看起來都有達標，隨著產品及解決方案從「價錢導向」轉往「價值導向」，不只有利爭取訂單，也會帶動毛利率提升，預計未來5年每股純益成長速度會更快。

樺漢 每股純益
相關新聞

長園科財報／UPS 電池模組與 BMS 助攻 前三季 EPS 達0.81元

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）公告2025年第3季合併營收為新台幣210,171仟元，季增29.22%，較去年同期增加...

現觀科財報／第3季 EPS 0.32元 基地台成長放緩 靜待6G網路新產品發酵

軟體業者現觀科（6906）13日公布 25Q3毛利率 85.28%，季減0.18個百分點，年減3.65個百分點；歸屬母公...

楠梓電AI業績占比衝高

PCB廠楠梓電（2316）轉型布局高階應用有成，楠梓電昨（13）日指出，持續開拓AI應用，今年相關產品占比已超預期。展望...

晟銘電訂單看到2026年

AI伺服器機櫃廠晟銘電（3013）昨（13）日召開法說會，總經理羅志吉表示，10月底前解決出貨瓶頸，11月起全力出貨中，...

康舒AI應用挹注營收 新品支援輝達GB300平台

電源大廠康舒（6282）昨（13）日召開法說會，康舒副總經理暨發言人薛惠文表示，四大CSP廠持續上調資本支出，帶動電源及...

貿聯2025年全年EPS 估逾45元

貿聯-KY（3665）第3季稅後純益達26.29億元，創單季新高，法人預估，該公司第4季營收將季增3.5%，續創單季新高...

