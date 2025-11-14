晶睿：優化產品與漲價反映成本 盼第4季轉盈

智慧安防品牌晶睿通訊總經理廖禎祺今天表示，AI市場需求龐大，造成零件記憶體漲價，將控制成本、優化產品，並利用台達電集團整體議價優勢，盼能適度降低成本。

晶睿通訊今天舉行線上法說會，廖禎祺指出，將優化產品結構，並針對上游零件漲價，已適度調漲產品售價因應，盼第4季能扭轉第2、3季的虧損狀態，明年有更好的表現。

晶睿統計，第3季合併營收新台幣17.5億元，累計前3季合併營收57.8億元，年增12%；第3季歸屬母公司業主淨損5086.3萬元，每股虧損0.59元，前3季歸屬母公司業主淨損6594.4萬元，每股虧損0.76元。

廖禎祺指出，隨著營運優化措施持續推動，加上匯率回穩，公司體質已改善，虧損幅度穩步收斂。同時，透過強化庫存周轉、控管營運費用、調整產品售價，以及優化海內外產線配置等多項策略，帶動第3季毛利率回升。

晶睿通訊說明，今年9月舉辦全球合作夥伴高峰會，邀請5大洲約百位策略經銷夥伴來台灣，透過論壇交流，並展示AI雲端安防技術，以及產品品質實力，強化與國際夥伴的長期合作關係，深化全球布局。

晶睿通訊發言人謝邦彥表示，積極推廣品牌形象，近期成功案例包括美國馬里蘭州的渡假村，因占地廣闊常有偷竊或設備惡意破壞等問題，導入晶睿通訊雲端服務的AI解決方案後，即時偵測異常行為，大幅降低破壞問題與人力成本，提升場域管理效率與服務品質。

謝邦彥指出，美國85°C門市導入晶睿雲端服務，集中管理門店安全與AI智慧分析影像，大幅提升安防效率與營運穩定性，降低維護成本；日本京阪巴士導入晶睿的智慧交通解決方案後，成功以智慧化管理取代人工登記，大幅提升車庫安防與人員調度效率，實現營運數位化與管理自動化的目標。

發展全線AI雲端及安防產品方面，謝邦彥說，晶睿通訊雲端平台的新應用AI-Hub在9月正式上線，整合深度搜尋、智慧事件洞察、特徵再識別及案例庫等AI功能，其中一項「自然語言搜尋」（Think Search）功能整合視覺語言模型，用戶只要輸入文字，就能迅速搜尋目標人車，免除繁複設定，並支援多國語言。