長園科財報／UPS 電池模組與 BMS 助攻 前三季 EPS 達0.81元

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）公告2025年第3季合併營收為新台幣210,171仟元，季增29.22%，較去年同期增加311.21％，營業利益38,250仟元；歸屬母公司稅後淨利42,827仟元，每股稅後盈餘（EPS）0.69元。累計前三季合併營收411,034仟元，年增372.94％，營業利益41,492仟元，稅後淨利50,349仟元，每股稅後盈餘（EPS）0.81元。

長園科表示，第3季合併營收成季、年雙增，主要受惠半導體客戶採用之UPS不斷電電池模組及BMS電池管理系統持續出貨，加上子公司寰聖於電動車及自動搬運車（AGV）等應用領域的訂單穩健成長，推升公司第3季平均毛利率達32.72%，較去年同期增加9.8個百分點，營業利益率亦回升至18.2%，營運體質優化成效顯現。

長園科指出，隨著半導體、AI伺服器及資料中心等高科技應用領域對高效率、高安全性鋰鐵電池UPS系統需求持續增加，有望帶動公司產品出貨動能延續。加上全球淨零碳排與ESG的永續政策，推動鋰鐵電池市場需求持續攀升，以逐步取代傳統鉛酸電池，公司將持續強化研發能量與產能配置，提升產品競爭力並掌握成長契機。

展望未來，長園科將穩健推進半導體客戶UPS應用，並持續拓展科技業、運輸業及資料中心等新興領域市場佈局；公司預期在UPS系統與BMS產品出貨穩定下，穩健增加營收規模並提升公司獲利成長動能。