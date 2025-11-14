現觀科財報／第3季 EPS 0.32元 基地台成長放緩 靜待6G網路新產品發酵

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

軟體業者現觀科（6906）13日公布 25Q3毛利率 85.28%，季減0.18個百分點，年減3.65個百分點；歸屬母公司稅後淨利1,026.6萬元，年減 67.2%，EPS 0.32元。

截至25Q3為止，累計營收2.2927億元，年減 7.5%；歸屬母公司稅後淨利累計1,844.8萬元，年減 67.36%；累計EPS 0.56元，年減66.86%。

現觀科近日宣布與工研院攜手合作，打造台灣6G網路AI系統，推動新世代網路技術，讓基地台AI運算能力，能夠自行優化各項參數，成為「自適應網路」。

現觀科經過多年努力，早已建構出自有的機器學習、深度學習模型，再搭配上大語言模型，就能讓系統自主運算的同時還能與工程師進行對話，提高排解問題的效率。

