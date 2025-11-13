康舒法說會／百億元併購ABB部門終於結果 搶進窄門緊盯HVDC生意

金仁寶集團旗下電源公司康舒科技（6282）13日法說會，除獲利走出谷底轉虧為盈，2023年7月併購的ABB電源轉換部門OmniOn Power經過兩年整頓，今年隨北美電信市場回暖，對康舒本業單季獲利貢獻已逾5成，加上與康舒合作瞄準進入門檻高的HVDC（高壓直流）電源模組戰局，2026年公司樂觀看待。

「連續兩年虧損，實在不大好！」康舒財務長陳忠義表示，今年第4季預估業績表現穩定，目標跟第3季度一樣保持獲利，而全年也希望是正數，而根據公司公布的第3季度財報，OmniOn Power占單季營業利益獲利貢獻50%，使得營業利益創下10年來新高。

今年前3季度225億元營收中，OmniOn Power營收貢獻約40～45%，2024年營收貢獻約40%，公司預估，2026年OmniOn Power業績將可望重返併購前133億元以上水準。

OmniOn Power以北美市場電信業為最主力客戶，營收貢獻七至八成。公司表示，過去併購後初期費用較高，且電信市場相對低迷，但第3季中期已經出現明確反轉回升訊號，企業電源及電信電源專案樂觀，且毛利率高達35%，在美國跟墨西哥都有工廠。

除併購的OmniOn Power開始展現效益，康舒也跟其合作開發HVDC電源模組，瞄準2027年的800V HVDC及DC2DC電力系統商機，技術長古忠平表示，高壓直流機櫃式電源被視為未來三到五年AI 基礎設施必然會走的方向。

古忠平表示，且該技術跟電源供應器不同，不是找研發團隊就能做得起來，牽涉到工廠跟客戶一起合作，康舒是因為在更早就投入燃料電池及充電樁業務，累積相關技術優勢，現在順勢去做AI資料中心用電力模組，由於能做的業者少，隨未來幾年AI資料中心將大幅導入，看好客戶必定會增加供貨商，不會侷限兩家。

除布局未來高壓直流電源供應器，康舒也大舉跨入AI相關產品，除為AI資料中心提供電力的燃料電池業務，還包括AI資料中心電源供應器及CRPS電源供應器，相關業務營收今年預估占比20%。

康舒指出，除已有對CSP客戶出貨33KW的AI電源供應器，符合GB300平台，而明年度72KW機種正在規劃中，2026年量產，將支援Vera Rubin平台，看好未來機會。

康舒是在2023年7月以153億元完成收購瑞士ABB旗下電源轉換事業部門（ABB Power Conversion）計畫，後改名為OmniOn Power，併購後並非一帆風順，2024年康舒陷入虧損，創18年來第一遭，也讓董事長許介立加速轉型及瘦身，終於第3季度轉虧為盈，公司也強調將繼續投資以趕上AI浪潮。