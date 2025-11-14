康舒AI應用挹注營收 新品支援輝達GB300平台

電源大廠康舒（6282）昨（13）日召開法說會，康舒副總經理暨發言人薛惠文表示，四大CSP廠持續上調資本支出，帶動電源及液冷需求升溫，康舒的33kW機架已量產，可支援GB300等AI平台，明年將提供72kW機架產品支援Vera Rubin系統，看好AI資料中心相關應用逐步挹注營收。

康舒前晚公布財報，受惠AI伺服器與資料中心電源出貨穩定成長，電信電源需求持續增溫，第3季營業利益2.8億，季增1.65倍，為十年來新高，稅後淨利2.54億元，較上季轉盈，為12季來最佳，每股純益（EPS）0.3元。累計今年前三季稅後淨損3.28億元，每股淨損0.39元。

康舒第3季業外收益達1.12億元，來自匯兌收益貢獻，上季營業淨利衝高，主要為子公司OmniOn Power的挹注。累計前三季每股淨損0.39元，較去年同期每股淨損0.21元擴大。因受匯率影響，今年前三季業外虧損4.38億元。

康舒技術長古忠平說，AI資料中心帶動電力革命，電源將進入800V高壓直流全新架構，康舒已投入資源發展未來兩至三年後Rubin Ultra等全新電源架構，從電源供應器製造商，轉型升級為系統化整合的電源解決方案供應商。

康舒表示，今年來自CRPS(冗餘電源)、燃料電池、伺服器電源及子公司立卬OmniOn Power等AI應用營收占比已達20%，薛惠文表示，目前燃料電池需求強勁，且第3季起通訊電源需求回溫，本季營運正向看待，全年朝獲利目標邁進。

因應未來AI資料中心走向800V高壓直流全新架構，古忠平說，過去康舒在燃料電池及充電樁等領域已對HVDC著墨甚深，未來將順應AI資料中心市場趨勢，依據OCP架構，推出相對應的解決方案，他看好三年後800V高壓直流成為AI資料中心新趨勢。

康舒強調，全球AI基礎設施建置加快，將持續聚焦AI資料中心發展主軸，透過三大策略引領電源架構朝更高功率密度與整合效率演進，並從高效率電源供應商，逐步轉型為AI資料中心能源架構整合者，推動企業邁向更高附加價值發展。