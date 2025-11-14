晟銘電訂單看到2026年
AI伺服器機櫃廠晟銘電（3013）昨（13）日召開法說會，總經理羅志吉表示，10月底前解決出貨瓶頸，11月起全力出貨中，訂單能見度可到明年元月，今年第4季營運將是全年營運高峰，而明年泰國、台灣等新產能加入後，業績表現將更勝今年，後市展望樂觀。
晟銘電日前受制於冷卻機櫃（Sidecar）出貨瓶頸，今年以來營收增長幅度不如市場預期，目前動能轉強，有望延續至明年首季。晟銘電今年前三季每股純益2.44元，較去年同期每股純益2.17元略增；第3季每股純益1.06元，獲利表現稍低於市場原先預期，主因就是Sidecar出貨遭遇瓶頸。
羅志吉指出，從在手訂單以及美系大客戶持續擴大資本支出，明年AI市場依然相當樂觀，因應客戶需求，目前泰國廠已進入試產，明年首季將量產，台灣中壢廠正在規劃擴產，估計整體Sidecar產能有望翻倍成長。
