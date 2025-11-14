楠梓電AI業績占比衝高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB廠楠梓電（2316）轉型布局高階應用有成，楠梓電昨（13）日指出，持續開拓AI應用，今年相關產品占比已超預期。展望未來，今年第4季組裝部分仍有季節因素，但楠梓電本身訂單能見度仍不錯，表現預計優於第3季，密切注意外部環境變化，包含供需變化、競爭對手擴廠變化等。

楠梓電指出，2026年看來AI需求仍旺，產能吃緊部分仍在調整生產結構，積極開發高層板（HLC）應用，持續開拓高階應用。楠梓電原先估計今年AI相關產品營收占比達18-19%，實際營收占比已超預期。

楠梓電先前統計，終端應用方面通訊占比46%，高速運算（HPC）約13%，MEMS約13%，工業電子9%，GPS也約8%，車用7%，醫療電子1%，其餘為其他應用。

楠梓電 AI 營收
