美而快財報／前三季EPS 0.09元 已較去年由虧轉盈

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美而快國際（5321）公告第3季財報，第3季合併營收7.04億元，持平上季或略增；營業利益3,822萬元，季增3.2%，年減25%；歸屬母公司稅後淨利15萬元，季減97%，年減98%。

美而快表示，持續推動營收結構優化，逐步縮減毛利偏低的FB+1直播業務比重，並且處分虧損網紅品牌，加上氣候及整體景氣走弱使消費力下滑，影響營收規模。

累計前三季合併營收21.32億元，年減14.7%，營業利益1.08億元，歸屬母公司稅後淨利454萬元，相較去年同期虧損2,758萬元由虧轉盈；每股純益0.09元。

美而快指出，隨著低毛利直播業務比重下降，與虧損事業處分效益持續顯現，第3季毛利率達51.7%，營業利益3,822萬元，但因持續擴大營運事業版圖、推動新品牌及門市拓點，租金、裝修及人力成本提升，營收規模尚未到位，影響單季獲利表現。不過累計前三季歸屬母公司稅後淨利454萬元，每股純益0.09元，已較去年由虧轉盈。

美而快將持續推行OMO商業模式，強化UR Living實體商場與線上品牌通路的導流效益，並放緩實體商場展店速度，提升服務品質與顧客體驗，穩定單店業績表現。第3季推出新商業品牌「Ordyee」，並且預計明年將再推出其他新品牌，期擴大營收規模，改善獲利動能。

