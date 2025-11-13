一零四財報／第3季每股純益4.26元 前三季EPS 11.96元、賺逾一股本

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

一零四（3130）資訊科技13日公布第3季財報。第3季合併營收為6.94億元，較去年同期成長4.4%。營業淨利與稅前淨利分別為1.55億元及1.72億元，較去年同期分別減少14.6%及6.8%；本期淨利為1.41億元，較去年同期減少6.1%；第3季每股純益4.26元。

一零四累計前三季合併營業收入為20.12億元，年增7%；累計營業淨利為4.35億元，年減5.4%；累計稅前淨利為4.89億元，年增3.3%；本期淨利為3.97億元，年增1.7%；前三季每股純益11.96元，賺逾一個股本。

