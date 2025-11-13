晟銘電法說會／AI出貨動能轉強 明年擴產迎大單

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

AI伺服器機櫃廠晟銘電（3013）13日召開法說會，總經理羅志吉表示，公司原先出貨瓶頸已於10月底前正式解除，11月起正全力出貨中，訂單能見度直達明年元月，預料第4季營運將是全年營運高峰，而明年泰國、台灣等新產能加入後，業績表現將更勝今年，後市展望樂觀。

據悉，晟銘電日前受制於冷卻機櫃（Sidecar）出貨瓶頸，致使今年以來營收增長幅度不如市場預期，如今隨著出貨瓶頸解除，出貨動能已開始轉強，並且有望延續至明年首季。

羅志吉指出，從目前在手訂單以及美系大客戶持續擴大資本支出的情況來看，明年AI市場依然相當樂觀，而公司為因應客戶需求，目前泰國廠已進入試產階段，明年首季將步入量產，台灣中壢廠也正在規劃擴產中，估計整體Sidecar產能有望翻倍成長。

羅志吉透露，公司近期已通過輝達（NVIDIA）的GB300 2U與4U驗證，目前正在驗證GB300 1U產品，估計明年第1季可完成驗證，屆時所有產品線將全力出貨，加上新產能加持，因此明年營運有信心比今年更好。

晟銘電今年前三季每股純益2.44元，較去年同期每股純益2.17元略增；其中，第3季每股純益1.06元，獲利表現稍低於市場原先預期，主因就是來自第3季Sidecar出貨遭遇瓶頸所致。

據悉，Meta目前已啟動新一代ASIC專案，並在第4季啟動生產計畫，而廣達（2382）與晟銘電已攜手拿下Meta新一代ASIC專案，ASIC將由美商博通獨家供貨，晟銘電切入機櫃、部分水冷零組件與Sidecar供應鏈，廣達則將負責最終組裝，預估明年度將完整貢獻業績。

展望未來，羅志吉強調，除ASIC外，隨著次世代AI平台Vera Rubin明年即將進入市場，預料冷卻機櫃、交換器機櫃以及電源機櫃等Sidecar的需求也會同步爆發，因此公司也將陸續添購設備，藉此擴大產能，預估資本支出將較今年增長20至40%。

