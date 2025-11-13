康舒：今年營運希望是正數 全力朝AI轉型發展

金仁寶集團旗下電源廠康舒第3季成功轉盈，每股賺0.3元。康舒發言人薛惠文今天表示，隨整併OmniOn Power後的調整告一段落，公司第4季目標還是要賺錢，全年營運「希望是正數」。

康舒今天舉行法說會，薛惠文表示，AI高效能運算帶動資料中心新一輪的電力架構升級，大型的CSP（雲端服務供應商）持續上調資本支出，為康舒提供明確方向，接下來公司轉型會貼近這個趨勢。

康舒10月參加在美國舉行的OCP（開放運算全球峰會），展示最新的33KW和72KW電源機架。康舒技術長古忠平今天透露，33KW機架目前已經有CSP客戶在出貨，至於72KW機架主要是支援輝達（NVIDIA）預計明年推出的Vera Rubin平台，看好AI資料中心相關產品將逐漸為公司帶進營收貢獻。

古忠平說，AI資料中心帶動電力革命，包括從12V轉變到48V，電源架構也進入800V高壓直流，對康舒而言是絕佳機會，公司全力發展高功率、高密度、高效率電源，希望從電源供應器製造商，轉型升級成為電源解決方案提供者。

康舒剛公布第3季財報，營收新台幣80.7億元，年減4.2%；歸屬母公司淨利2.54億元，相較去年同期淨損2.22億元，或今年第2季淨損5.38億元，皆成功轉虧為盈，單季每股純益0.3元；不過今年前3季每股仍虧損0.38元。

康舒2023年透過子公司以153億元現金收購ABB旗下電源轉換事業部門，之後更名為OmniOn Power，希望藉此快速切入美國電信電源市場，但整併的陣痛期，造成康舒近3年頻頻出現虧損。

薛惠文指出，併購OmniOn初期費用比較多，但經過整理，以及稅務安排，整頓已告一段落，OmniOn今年開始為公司注入營運動能。對於第4季，公司目標還是要賺錢，且全年營運「希望是正數」。

展望2026年，薛惠文表示，康舒布局燃料電池，客戶明年需求動能明確，加上推出電源機架跟上AI趨勢，看好明年營運正向發展。