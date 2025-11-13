AI基礎設施布建加速 法人點名3檔代工廠為市場焦點

隨著全球AI基礎設施布建加速，台灣電子代工廠2025年第3季財報及未來展望成為市場焦點。根據法人最新報告指出，AI伺服器需求，在GB200/300機櫃系統，已成為關注焦點，因此維持對廣達（2382）、緯創（3231）及鴻海（2317）的「買進」評等。

廣達受惠於強勁的AI伺服器需求，管理層透露能見度已延續至2027年。為滿足市場需求正積極擴產，預計到2026年底產能將接近翻倍。廣達將成為2026年Oracle GB機櫃的最大ODM之一。展望2026年，管理層預期AI伺服器業務將實現超過100%的年增長。

鴻海第3季毛利率與營益率雙雙超出預期，主因iPhone 17銷售優於預期及高毛利的AI零組件貢獻。法人看好，iPhone 17需求轉強，上調今年整年出貨量預測。此外，鴻海正與Uber、輝達（NVIDIA）等合作開發L4級自駕計程車，將是未來幾年的關鍵成長引擎。在AI伺服器方面，預估第4季將出貨5,500台GB200/300機櫃。

緯創第3季財報因GB200需求強勁而優於預期。除AI伺服器業務，緯創管理層更看好網通業務的潛力，預計2026年將增長1,000%，有望成為公司未來的主要成長引擎之一。因應AI相關產線投資，2025年資本支出約300億元，2026年將進一步投入。

AI伺服器已成為台灣EMS廠2026年最重要的增長動能。能掌握GB200/300機櫃系統訂單並配合擴產的廠商，將在未來一年持續引領市場。