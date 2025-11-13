台股震盪收黑…中興電、東元逆勢漲逾4% 背後原因曝光

台股13日震盪收黑，盤面個股漲跌互見，其中重電股由於受惠AI需求暴增，用電需求也直線成長，吸引買盤進場加持，帶動中興電（1513）、東元（1504）等重電股股價分別逆勢大漲4.5%與4.25%，成為市場熱議話題。

OpenAI、Google、微軟等科技巨頭高喊AI時代電力不夠用，OpenAI更上書白宮，建議美國每年要新增100GW（10億瓦）的電力規模，相當於800萬戶美國家庭十年的用電量，以及台灣一整年民生用電量的九倍。

事實上，全球電力供給因電動車的快速普及、以及資料中心的大舉建置，加上電網老舊輸電效率不佳，使得電力供應越發緊俏。根據 IEA 數據顯示，2025-2030年間，平均每年需新增的電力供應，僅資料中心就達53.1 GW。

此外，電網老舊程度，也是影響供電效率的關鍵因子。根據EIA統計，日本電網老舊程度最高，超過20年的占逾六成、美國與歐盟均40-50%、中國大陸約30-40%，因此各國電網升級，已成為刻不容緩的大事，台廠成為關鍵受惠者。

其中中興電受惠台電強韌電網計畫等需求，今年訂單量可超過200億元，目前在手訂單已逾400億元。法人看好中興電未來將受惠ＡI雲端將推升需求成長，加上台積電（2330）擴廠，高壓GIS設備供應將由西門子轉至中興電，因而前景看俏。

東元受惠與鴻海（2317）的策略聯盟，鴻海規劃10GW的「星際之門」資料中心建置，機電工程將委由東元承攬，加上德州東元西屋具備美國政府工程承包商資格，有助爭取大型標案，因而也受到市場矚目。