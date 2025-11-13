漢唐財報／第3季 EPS 16.11元創高 前三季獲利64.25億元勝過去年全年

無塵室系統工程大廠漢唐（2404）第3季，除了合併營收創單季歷史新高外，就連稅後純益也衝上30.38億元，季增117.1%、年增73.6%的史上新高獲利紀錄；每股稅後純益16.11元，亦締造單季新猷。

漢唐累計今年前三季稅後純益64.25億元，年增23.2%；每股稅後純益34.07元，已超越2024年全年度的稅後純益61.9億元及32.94元EPS表現，確立今年全年將再刷新獲利紀錄。

受惠於半導體與記憶體廠擴產喊衝，漢唐尚有逾千億元的訂單在手，法人估計，漢唐除了今年營運有望挑戰年度新高之外，2026年亦將續旺。

漢唐今年第3季合併營收192.35億元，季增30%，年增72.5%，創單季歷史新高；今年10月合併營收62.67億元，月減13.6%，年增56.6%。漢唐表示，10月營收較去年同期增加逾五成，是因正在投入進行的專案較去年同期增加。累計前十個月合併營收518.05億元，年增33.6%，為同期次高。

漢唐先前於法說會揭露今年前五個月，新接訂單合約金額達836.77億元，推升累計在手訂單金額高1,322.66億餘元，創歷史新高紀錄；其中台灣在手訂單金額約占三分之一，顯示海外大單已入手。扣除今年6月以來已認列約250億元營收，若漢唐無新接訂單，目前在手訂單金額仍逾千億元，可以確立今明兩年的營運穩了。

隨著AI技術持續驅動半導體產業發展，先進製程與先進封裝需求進一步提升，漢唐深入參與2奈米廠建置，並加大投入CoWoS先進封裝廠建造，以強化技術優勢與市場競爭力。