快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

漢唐財報／第3季 EPS 16.11元創高 前三季獲利64.25億元勝過去年全年

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

無塵室系統工程大廠漢唐（2404）第3季，除了合併營收創單季歷史新高外，就連稅後純益也衝上30.38億元，季增117.1%、年增73.6%的史上新高獲利紀錄；每股稅後純益16.11元，亦締造單季新猷。

漢唐累計今年前三季稅後純益64.25億元，年增23.2%；每股稅後純益34.07元，已超越2024年全年度的稅後純益61.9億元及32.94元EPS表現，確立今年全年將再刷新獲利紀錄。

受惠於半導體與記憶體廠擴產喊衝，漢唐尚有逾千億元的訂單在手，法人估計，漢唐除了今年營運有望挑戰年度新高之外，2026年亦將續旺。

漢唐今年第3季合併營收192.35億元，季增30%，年增72.5%，創單季歷史新高；今年10月合併營收62.67億元，月減13.6%，年增56.6%。漢唐表示，10月營收較去年同期增加逾五成，是因正在投入進行的專案較去年同期增加。累計前十個月合併營收518.05億元，年增33.6%，為同期次高。

漢唐先前於法說會揭露今年前五個月，新接訂單合約金額達836.77億元，推升累計在手訂單金額高1,322.66億餘元，創歷史新高紀錄；其中台灣在手訂單金額約占三分之一，顯示海外大單已入手。扣除今年6月以來已認列約250億元營收，若漢唐無新接訂單，目前在手訂單金額仍逾千億元，可以確立今明兩年的營運穩了。

隨著AI技術持續驅動半導體產業發展，先進製程與先進封裝需求進一步提升，漢唐深入參與2奈米廠建置，並加大投入CoWoS先進封裝廠建造，以強化技術優勢與市場競爭力。

漢唐 營收
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

雙率連六季上升的AI飆股

玉晶光第3季 EPS 12.54元 毛利率逾34%

健策第3季 EPS 9.49元 獲利季增20%

群光第3季 EPS 2.87元 毛利率上揚

相關新聞

奇鋐訂單看到2028年

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（12）日舉行法說會，財務長陳易成表示，受惠AI伺服器水冷散熱需求爆發，目前產能供不應求，...

玉晶光第3季 EPS 12.54元 毛利率逾34%

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（12）日公布第3季稅後純益14.14億元，為八季來高點，季增4.88倍，年增2.6%，反...

健策第3季 EPS 9.49元 獲利季增20%

均熱片龍頭健策（3653）昨（12）日公告第3季稅後純益13.55億元，季增20.8%，年增75.9%，每股純益9.49...

群光第3季 EPS 2.87元 毛利率上揚

群光（2385）昨（12）日召開法說會，公布第3季稅後純益20.86億元，季減3%，年減13%，每股純益2.87元，受惠...

佳能強攻機器人 報捷

佳能（2374）衝刺機器人商機報捷，董事長章孝祺昨（12）日於法說會表示，機器人機械手臂協作感測模組本季出貨，本季營運有...

佳世達第3季營運將持平上季

佳世達（2352）昨（12）日舉行法說會，董事長陳其宏表示，本季營運應與上季持平，明年目標營收優於今年，獲利大幅度提升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。