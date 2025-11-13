快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

瑞軒財報／第3季 EPS 0.51元、超過上半年 創六季新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

受惠主要客戶拉貨與新客戶訂單挹注，瑞軒（2489）今年第3季繳出亮眼成績單，單季合併營收68.8億元，季增6%。營業利益1.5億元，年增28%；稅前獲利4.08億元，年增122%；單季稅後每股盈餘（EPS）為0.51元，創下近六季新高，並已超越上半年的0.32元，顯示營運動能回升。

瑞軒累計2025年前三季合併營收185.9億元，年增5%；稅前淨利6.6億元，稅後每股盈餘0.81元，展現營運體質穩健、獲利動能持續增強。

瑞軒在企業永續表現方面同樣表現傑出，2024 年獲得TCSA（台灣企業永續獎）永續報告書-電子資訊製造業-金獎，展現公司在經營績效、社會責任與環境永續面向的長期承諾與成果。

展望未來，瑞軒表示，將持續加速改善產品組合，將產品重心逐步轉向發展高毛利、高附加價值產品，如會議系統解決方案，電競顯示器（Gaming Monitor）與藍芽無線滑鼠等周邊產品，聚焦於高階顯示器模組與智慧應用領域，推動產品創新與永續經營並進，穩健邁向長期成長與價值提升。

在業績加持下，瑞軒近日股價連漲四個交易日，13日上漲0.65元，成交量7,533張，收15.3元，本周股價漲幅逾11.2%。

瑞軒 顯示器
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

玉晶光第3季 EPS 12.54元 毛利率逾34%

健策第3季 EPS 9.49元 獲利季增20%

群光第3季 EPS 2.87元 毛利率上揚

創見10月EPS 1.51元

相關新聞

奇鋐訂單看到2028年

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（12）日舉行法說會，財務長陳易成表示，受惠AI伺服器水冷散熱需求爆發，目前產能供不應求，...

玉晶光第3季 EPS 12.54元 毛利率逾34%

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（12）日公布第3季稅後純益14.14億元，為八季來高點，季增4.88倍，年增2.6%，反...

健策第3季 EPS 9.49元 獲利季增20%

均熱片龍頭健策（3653）昨（12）日公告第3季稅後純益13.55億元，季增20.8%，年增75.9%，每股純益9.49...

群光第3季 EPS 2.87元 毛利率上揚

群光（2385）昨（12）日召開法說會，公布第3季稅後純益20.86億元，季減3%，年減13%，每股純益2.87元，受惠...

佳能強攻機器人 報捷

佳能（2374）衝刺機器人商機報捷，董事長章孝祺昨（12）日於法說會表示，機器人機械手臂協作感測模組本季出貨，本季營運有...

佳世達第3季營運將持平上季

佳世達（2352）昨（12）日舉行法說會，董事長陳其宏表示，本季營運應與上季持平，明年目標營收優於今年，獲利大幅度提升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。