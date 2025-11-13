瑞軒財報／第3季 EPS 0.51元、超過上半年 創六季新高
受惠主要客戶拉貨與新客戶訂單挹注，瑞軒（2489）今年第3季繳出亮眼成績單，單季合併營收68.8億元，季增6%。營業利益1.5億元，年增28%；稅前獲利4.08億元，年增122%；單季稅後每股盈餘（EPS）為0.51元，創下近六季新高，並已超越上半年的0.32元，顯示營運動能回升。
瑞軒累計2025年前三季合併營收185.9億元，年增5%；稅前淨利6.6億元，稅後每股盈餘0.81元，展現營運體質穩健、獲利動能持續增強。
瑞軒在企業永續表現方面同樣表現傑出，2024 年獲得TCSA（台灣企業永續獎）永續報告書-電子資訊製造業-金獎，展現公司在經營績效、社會責任與環境永續面向的長期承諾與成果。
展望未來，瑞軒表示，將持續加速改善產品組合，將產品重心逐步轉向發展高毛利、高附加價值產品，如會議系統解決方案，電競顯示器（Gaming Monitor）與藍芽無線滑鼠等周邊產品，聚焦於高階顯示器模組與智慧應用領域，推動產品創新與永續經營並進，穩健邁向長期成長與價值提升。
在業績加持下，瑞軒近日股價連漲四個交易日，13日上漲0.65元，成交量7,533張，收15.3元，本周股價漲幅逾11.2%。
