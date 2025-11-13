快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

光通訊領頭羊 光聖股價創新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光纖模組大廠光聖（6442）13日早盤一路震盪走高後，午盤突然發動攻勢，亮燈鎖死，漲停價1040元，漲幅93元，漲幅9.82%，買盤高掛1,000餘張。不僅是重返千金行列，同時也創下股價新高，彷彿是在回應第3季獲利創新高的亮眼表現。

光聖第3季毛利率60.37%，季減1.3個百分點；稅後純益5.3億元，季增170.58%，年增104.43%，每股純益7.02元，創下單季歷史新高；前三季稅後純益10.47億元，較去年同期成長67.6%，每股純益13.87元，同樣創下同期歷史新高。

公司以客製化設計為核心競爭力，與客戶共同討論進行客製化生產，深獲客戶信任。公司表示，產業需求熱絡，明年仍會繼續成長。

