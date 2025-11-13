金興精密114年第3季營運亮眼 完成虧轉盈

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

車用散熱AM廠商金興精密（7732）公布 114 年第3季財報，受惠於北美 AM 市場需求穩健、產品組合改善及成本優化，本季營運表現明顯好轉，較去年同季由虧轉盈。

公司表示，儘管全球汽車市場仍面臨需求波動，但客戶整體下單與出貨節奏正常，對後續營運保持正向看法。

本季營收由去年同期的 2億292萬元成長至 2億2586萬元，成長 11%；毛利率由 26% 提升至 29%，營業利益則由 998萬元增至 1804萬 元，年增 81%。稅後淨利由 -605萬元轉為 2997萬元，年增 595%。EPS 亦由 -0.10 元改善至 0.46 元。顯示產品組合優化、製造效率提升與費用控管得宜，帶動整體獲利較去年同期成長。

北美第三季汽車售後（AM）市場整體維持穩健，高昂的原廠維修成本與持續成長的汽車保有量，使消費者更積極尋求價格合理且具品質認證的 AM 零件，帶動替換件需求增加。展望未來，雖然全球與台灣汽車市場仍面臨電動化轉型、需求變化與成本挑戰，金興精密將持續推動新商品開發與國際市場布局策略，除深耕北美市場外，也積極拓展新通路並擴大多元產品線，以強化競爭力與長期成長動能。公司將秉持「精心力行、專研創新」的核心理念，深化全球 AM 市場布局，持續提升營收與獲利表現。

車市 布局
