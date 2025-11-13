偉康科技財報／第3季每股純益0.5元 將買庫藏股300張轉讓員工

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

智能決策與智慧資安業者偉康科技（6865）公布第3季財報，第3季營收1.01億元，季減14%，年減15.8%；營業利益1,007.8萬元，季增11.8%，年增8.7%；稅後純益790.3萬元，季減20.9%，年增14.9%，每股純益0.5元。受惠於高毛利軟體授權比重持續提升，毛利達48%，產品結構優化與獲利體質持續強化。

偉康累計前三季營收3.3億元，年減8%，稅後淨利2,176.1萬元，年增30%，每股純益1.39元。偉康科技表示，隨著核心產品線的深化與授權、訂閱模式並行，營收結構與獲利品質持續優化，展現長期穩健的成長韌性。偉康董事會近期通過擬買回300張庫藏股轉讓予員工，讓團隊共享經營成果，展現對核心人才的長期承諾。

營收 每股純益
