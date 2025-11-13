昇達科、仁寶 認購火

台股近期在特定產業題材的領軍下，資金輪動快速，尤其低軌衛星通訊大廠昇達科（3491）與筆電代工龍頭仁寶（2324），受惠於各自領域的強勁產業展望，成為市場關注焦點。權證券商建議相關權證可留意布局時機。

專注於微波高頻通訊元件的昇達科，在低軌衛星業務上迎來爆發性成長。公司日前法說會釋出樂觀訊號，預估明年低軌衛星相關營收貢獻可望實現至少100％的年成長，目前在手訂單已超過10億元。

法人分析，隨著國際衛星服務商持續擴大布局及技術升級，昇達科的衛星酬載（Payload）元件已成功打入衛星本體供應鏈，推升其毛利率持續向上，營收與獲利都呈現倍增潛力。這項利多刺激買盤大舉湧入，推動昇達科股價昨（12）日強勢漲停，顯示市場對其未來成長性投下信任票。

代工大廠仁寶則受惠新興AI趨勢，近期市場傳出仁寶奪下戴爾AI伺服器大單，該訂單原本是由鴻海、緯創等供應，但因為戴爾忌憚甲骨文，將供應鏈大洗牌而讓仁寶成為黑馬，帶動仁寶明年的伺服器營收規模可能超車和碩，相關業務營收超過500億元。

儘管仁寶過去在AI伺服器領域屬於後進者，但憑藉其堅實的製造能力，市場看好公司有望在AI PC與AI伺服器兩大引擎驅動下，成功實現「後發先至」的目標，帶動未來幾年營收結構優化與獲利能力提升。

權證發行商建議，看好昇達科、仁寶的投資人，可鎖定價內外20％以內、剩餘天期在100天以上的認購權證，以有效利用權證高槓桿的特性，提升獲利。然而，權證風險相對較高，投資人務必審慎評估風險承受能力，方能掌握這波由低軌衛星和AI PC雙題材所帶來的投資機會。