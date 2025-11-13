快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

創見 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

創見（2451）第3季合併營收41.1億元，季增27.2%。稅後純益15.1億元，季增259%；每股純益3.52元。隨著AI伺服器與高效能運算需求，傳統規格DDR 4供應吃緊，惟多數企業伺服器、工控設備及嵌入式系統仍以DDR 4為主流配置，推升其價格大幅上揚趨勢，帶動創見營收增長。

法人指出，受惠DDR4價格大漲，帶動創見毛利率飆升，獲利較市場預期明顯為佳，DRAM大廠陸續停產DDR 4，引發市場搶購DDR 4，AI浪潮引爆對DDR 5與NAND Falsh需求爆發，記憶體價格持續大漲中，創見將明顯受惠記憶體價格大漲商機。

權證發行商建議，看好創見後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上認購權證，參與行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

創見 權證
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

甭每次都靠輝達 蘇姿丰開金口也有效！台指期夜盤大漲逾百點

金像電開盤鎖、PCB火力展現！直雲「多頭不改」：已知利空反應完就沒事

台股早盤漲逾150點站回月線 台積電開高5元

AI不缺GPU缺DDR4？網猜「短料延續到2026」：記憶體還有行情

相關新聞

駿吉DDR4新品 下季交貨

記憶體缺貨未解，客戶急叩駿吉救援。駿吉控股-KY（1591）昨（12）日宣布，子公司駿吉科技已正式完成DDR4 1Gb ...

奇鋐訂單看到2028年

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（12）日舉行法說會，財務長陳易成表示，受惠AI伺服器水冷散熱需求爆發，目前產能供不應求，...

玉晶光第3季 EPS 12.54元 毛利率逾34%

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（12）日公布第3季稅後純益14.14億元，為八季來高點，季增4.88倍，年增2.6%，反...

健策第3季 EPS 9.49元 獲利季增20%

均熱片龍頭健策（3653）昨（12）日公告第3季稅後純益13.55億元，季增20.8%，年增75.9%，每股純益9.49...

就市論勢／記憶體、塑化、航運 吸睛

美國參院通過臨時撥款法案，政府關門落幕，就業及通膨等數據發布恢復正常後，有助於聯準會判斷是否維持降息路徑；此外，各國對美關稅談判陸續底定，惟台美關稅談判結果遲未出爐，市場保守看待。

PA 雙雄目標價調升 考量智慧機前景保守 評等不變

高盛證券在最新出具的「台灣功率放大器（PA）代工產業」報告中指出，PA補庫存需求啟動，因此上調宏捷科（8086）、穩懋目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。