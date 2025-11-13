緯創 押價內外10%

快訊

經濟日報／ 記者周克威整理

緯創（3231）積極調整全球布局，美國德州已有超過20年售後維修經驗，並在第2季完成二座新廠購置，目前計畫首座工廠將先行導入使用，第二座新廠則將等待美國232條款關稅走向定案後再進行規劃。

由於客戶拉貨時程變動，AI伺服器出貨量在9月加速成長並延續到第4季，全季出貨狀況將持續成長；PC產品線受商業型機種較多及客戶市場布局影響，需求保持穩健成長。獲利表現部分，下半年隨匯率衝擊影響減緩，將帶動毛利率提升，市場預估今年營收2兆元，年增91%，毛利率5.7%，每股純益（EPS）7.9元。

權證券商建議，看好緯創後市的投資人，可利用價內外10%以內、可操作天期120天以上的商品靈活操作。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

美國 毛利率
