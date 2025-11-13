PA 雙雄目標價調升 考量智慧機前景保守 評等不變

高盛證券在最新出具的「台灣功率放大器（PA）代工產業」報告中指出，PA補庫存需求啟動，因此上調宏捷科（8086）、穩懋目標價，但對智慧機前景仍趨於保守，因此對宏捷科仍建議「中立」、穩懋仍維持「賣出」評等。

高盛指出，宏捷科及穩懋第3季財報都遠優於市場預期，主要受惠於iPhone銷售展望強勁、安卓智慧機PA補庫存需求強，人工智慧（AI）／資料中心網路系統升級需求改善。因此，主要供應商穩懋的產能利用率從上半年的45%提升至下半年的60%，帶動獲利大幅改善。

不過，高盛預期，iPhone需求將於2026年第1季進入淡季，庫存回補動能也將自2026年第1-2季起逐步減弱。基礎建設需求本身難以支撐如此高的產能利用率水準，顯示2026年上半年獲利展望趨於保守。

高盛觀察到，部分新款智慧機專案已開始由設計公司轉向委託代工廠生產，但並非僅依賴整合元件（IDM）方案，這將有利宏捷科與穩懋等代工廠長期發展。特別是宏捷科製程技術在成本效率上優於穩懋，成本效率正是代工產業中極為關鍵的競爭力。

整體而言，高盛對未來六個月PA代工產業維持保守看法，但預期未來數年總潛在市場（TAM）將持續擴大，在2025-2030年，PA代工的TAM年複合成長率可望達14%。

高盛認為，穩懋的營收規模雖然仍有望隨著TAM成長擴大，但市占率將從2020年的74%降至2024年的54%，進一步下滑至2030年的40-50%。因此，高盛對穩懋目標價從69元上調43%到99元，但維持「賣出」。

至於宏捷科，高盛預期市占率可望持續提升，從2020年的10%成長至2024年的14%，並在2030年突破20%，受惠於在中國大陸與美國智慧機品牌／設計公司中的滲透率較高，且製程技術成本效益也更高。高盛對宏捷科目標價從105元上調14%到120元，維持「中立」。