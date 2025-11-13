快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

反詐騙活動 反應熱烈

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所舉辦114年度證券商詐騙評鑑活動頒獎典禮及下半年度證券商從業人員反詐騙宣導座談會，邀請證券商長官及從業人員共計約160餘人與會，活動順利圓滿結束。

證交總經理所李愛玲表示，曾聽到周邊親友遇到詐騙事件，以投資詐騙居多，感謝證券商站在第一線協助客戶，我們需要更積極的方式防止投資詐騙，才能讓資本市場朝向更健康更良性的方向發展。

114年評鑑活動續依照四大面向「反詐騙組織管理與成效」、「反詐騙宣導活動及教育訓練」、「反詐騙資訊揭露」、「反詐騙客戶關懷措施」進行設計，題目由去年22題擴增至今年40題。

感謝全體46家有服務自然人客戶的證券商支持，均繳交評鑑資料，證交所對表現優異的證券商致贈獎座及獎金15萬元，得獎證券商有富邦、兆豐、永豐金、元大、凱基、群益（6005）、元富、統一、中信、玉山、國泰、第一金、台新、亞東、合庫、光和、宏遠、福勝、新百王、新光、北城、臺銀、德信等23家證券商。

詐騙 證券商 活動
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

玉山證反詐騙 績效看得到

群益金鼎證券守護投資人權益 榮獲證交所反詐騙評鑑卓越獎

胡則華助攻亞資中心 接任推動辦公室 CEO

台股創高 上市櫃公司總市值97.39兆、直逼百兆大關

相關新聞

駿吉DDR4新品 下季交貨

記憶體缺貨未解，客戶急叩駿吉救援。駿吉控股-KY（1591）昨（12）日宣布，子公司駿吉科技已正式完成DDR4 1Gb ...

奇鋐訂單看到2028年

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（12）日舉行法說會，財務長陳易成表示，受惠AI伺服器水冷散熱需求爆發，目前產能供不應求，...

玉晶光第3季 EPS 12.54元 毛利率逾34%

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（12）日公布第3季稅後純益14.14億元，為八季來高點，季增4.88倍，年增2.6%，反...

健策第3季 EPS 9.49元 獲利季增20%

均熱片龍頭健策（3653）昨（12）日公告第3季稅後純益13.55億元，季增20.8%，年增75.9%，每股純益9.49...

就市論勢／記憶體、塑化、航運 吸睛

美國參院通過臨時撥款法案，政府關門落幕，就業及通膨等數據發布恢復正常後，有助於聯準會判斷是否維持降息路徑；此外，各國對美關稅談判陸續底定，惟台美關稅談判結果遲未出爐，市場保守看待。

PA 雙雄目標價調升 考量智慧機前景保守 評等不變

高盛證券在最新出具的「台灣功率放大器（PA）代工產業」報告中指出，PA補庫存需求啟動，因此上調宏捷科（8086）、穩懋目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。