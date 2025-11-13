反詐騙活動 反應熱烈

臺灣證券交易所舉辦114年度證券商反詐騙評鑑活動頒獎典禮及下半年度證券商從業人員反詐騙宣導座談會，邀請證券商長官及從業人員共計約160餘人與會，活動順利圓滿結束。

證交總經理所李愛玲表示，曾聽到周邊親友遇到詐騙事件，以投資詐騙居多，感謝證券商站在第一線協助客戶，我們需要更積極的方式防止投資詐騙，才能讓資本市場朝向更健康更良性的方向發展。

114年評鑑活動續依照四大面向「反詐騙組織管理與成效」、「反詐騙宣導活動及教育訓練」、「反詐騙資訊揭露」、「反詐騙客戶關懷措施」進行設計，題目由去年22題擴增至今年40題。

感謝全體46家有服務自然人客戶的證券商支持，均繳交評鑑資料，證交所對表現優異的證券商致贈獎座及獎金15萬元，得獎證券商有富邦、兆豐、永豐金、元大、凱基、群益（6005）、元富、統一、中信、玉山、國泰、第一金、台新、亞東、合庫、光和、宏遠、福勝、新百王、新光、北城、臺銀、德信等23家證券商。