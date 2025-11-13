快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）昨（12）日舉行線上法說會，總經理林之晨表示，行動業務、寬頻上網及新科技事業是三大成長引擎，momo面對市場競爭，將持續關注對手策略，但電子商務仍持續在整體零售市場中擴大市占率。

林之晨表示，第3季5G滲透率來到43%，4G升5G續約後月租費成長49%；寬頻上網持續往300Mbps以上移動，推升營收成長；新科技事業包含電信帳單代收代付、電動車充電服務、品牌電商、遊戲事業、電信金融及Web 3也持續推升成長。

第3季電信服務營收年增2%，家用寬頻年增3%，新科技事業營收年增11%，電信EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）年增5%，稅後純益年減13%，若排除一次性收益影響則為年增3%。

4G 營收 林之晨
