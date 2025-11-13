群光第3季 EPS 2.87元 毛利率上揚

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

群光（2385）昨（12）日召開法說會，公布第3季稅後純益20.86億元，季減3%，年減13%，每股純益2.87元，受惠產品組合優化，單季毛利率上揚至19.1%，為三季來最佳。前三季稅後純益58.31億元，年減12%，每股純益8.01元。

展望後市，群光預期，本季受傳統淡季影響，營收約季減個位數百分比，部分產品因改變生產方式，加上北美新客戶戶外攝影機開始出貨，毛利率有望維持高檔。

群光表示，隨各大品牌競推AI PC，有望加速AI PC普及化，帶動鍵盤及鏡頭模組持續升級；此外，微軟停止支援Windows 10，升級至Windows 11對硬體需求較高，有利持續推動換機潮，助攻群光產品組合持續優化。

群光 毛利率 每股純益
