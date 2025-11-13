佳世達第3季營運將持平上季

佳世達（2352）昨（12）日舉行法說會，董事長陳其宏表示，本季營運應與上季持平，明年目標營收優於今年，獲利大幅度提升。

佳世達第3季資訊事業受匯率及關稅衝擊，營運衰退，呈現「旺季不旺」，單季毛利率16.89%，季增0.75個百分點，年增0.13個百分點；營益率1.56%，季增0.14個百分點，年減0.89個百分點；稅後純益2.51億元，季減29.49%，年減76.16%，每股純益0.15元。前三季稅後純益10.9億元，年減44.75%，每股純益0.59元。陳其宏坦言，往年第3季為傳統旺季，但今年第3季表現很差，為此跟股東致歉。他分析，雖然AI伺服器產業需求很好，但美國整體市場需求其實不佳，全球各區域需求沒有明顯好轉，預計第4季營運僅約持平上季。

陳其宏表示，佳世達集團很早就布局AI相關業務，包含旗下友通、維田的邊緣AI裝置，以及其陽在AI伺服器散熱產品等，但目前規模還小，對集團實質營收貢獻不大，正投入更多資源，希望加快布局。