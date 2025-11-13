快訊

佳能強攻機器人 報捷

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
佳能董事長章孝祺。 業者／提供
佳能（2374）衝刺機器人商機報捷，董事長章孝祺昨（12）日於法說會表示，機器人機械手臂協作感測模組本季出貨，本季營運有望優於第3季，伴隨地圖影像縫合專案設計完成，明年第3季車隊管理新專案有望出貨等新品應用陸續發酵，加上關稅及匯率變數收斂，2026年業績一定比今年好，力拚突破百億元大關。

因應2026年訂單需求，佳能預計再投資1,500萬美元擴充產能，鎖定機器手臂感應模組，無人機影像模組及配件、機器人視覺模組等應用為主，藉以提升生產效率。

章孝祺表示，佳能除了基本的光學設計製造技術，明年研發方向包括新SoC發展計畫，利用內建神經網路引擎來提升相機效能及影像品質、混合式防手震演算法開發、AI功能開發，機構噪聲消除、人聲立體聲增強、圖像去噪、多重影像光學模組，包括熱成像、紅外線、測距儀、以及新機構材料導入，如特殊皮件與微導電材料、Android／Linux發展、發展ISP影像校正，聚焦機器視覺與數位孿生應用市場。

