玉晶光第3季 EPS 12.54元 毛利率逾34%
光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（12）日公布第3季稅後純益14.14億元，為八季來高點，季增4.88倍，年增2.6%，反映iPhone 17新機拉貨效應，每股純益12.54元，單季毛利率34.12%，為四季來高點，優於預期。
玉晶光前三季稅後純益25.26億元，年增27%，每股純益22.41元。外界預期，玉晶光今年有望連兩年賺三個股本。玉晶光昨天不回應外界預估的財務數字。
玉晶光與大立光都是iPhone 17鏡頭主力供應商，今年玉晶光順利出貨新機高階潛望式鏡頭，相較於大立光受良率影響，第3季毛利率47.2%，季減6.43個百分點，下探八季來低點，玉晶光第3季毛利率上揚至34.12%，季增4.34個百分點，年減3.5個百分點。
