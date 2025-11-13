快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭玉晶光（3406）昨（12）日公布第3季稅後純益14.14億元，為八季來高點，季增4.88倍，年增2.6%，反映iPhone 17新機拉貨效應，每股純益12.54元，單季毛利率34.12%，為四季來高點，優於預期。

玉晶光前三季稅後純益25.26億元，年增27%，每股純益22.41元。外界預期，玉晶光今年有望連兩年賺三個股本。玉晶光昨天不回應外界預估的財務數字。

玉晶光與大立光都是iPhone 17鏡頭主力供應商，今年玉晶光順利出貨新機高階潛望式鏡頭，相較於大立光受良率影響，第3季毛利率47.2%，季減6.43個百分點，下探八季來低點，玉晶光第3季毛利率上揚至34.12%，季增4.34個百分點，年減3.5個百分點。

相關新聞

奇鋐訂單看到2028年

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（12）日舉行法說會，財務長陳易成表示，受惠AI伺服器水冷散熱需求爆發，目前產能供不應求，...

玉晶光第3季 EPS 12.54元 毛利率逾34%

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（12）日公布第3季稅後純益14.14億元，為八季來高點，季增4.88倍，年增2.6%，反...

健策第3季 EPS 9.49元 獲利季增20%

均熱片龍頭健策（3653）昨（12）日公告第3季稅後純益13.55億元，季增20.8%，年增75.9%，每股純益9.49...

群光第3季 EPS 2.87元 毛利率上揚

群光（2385）昨（12）日召開法說會，公布第3季稅後純益20.86億元，季減3%，年減13%，每股純益2.87元，受惠...

佳能強攻機器人 報捷

佳能（2374）衝刺機器人商機報捷，董事長章孝祺昨（12）日於法說會表示，機器人機械手臂協作感測模組本季出貨，本季營運有...

佳世達第3季營運將持平上季

佳世達（2352）昨（12）日舉行法說會，董事長陳其宏表示，本季營運應與上季持平，明年目標營收優於今年，獲利大幅度提升。

