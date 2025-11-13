奇鋐訂單看到2028年

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（12）日舉行法說會，財務長陳易成表示，受惠AI伺服器水冷散熱需求爆發，目前產能供不應求，「不怕沒訂單，只怕沒產能」，不僅本季營收、獲利持續高飛，訂單能見度直達2028年無虞。

奇鋐也用營運實績來印證接單超旺的說法，昨天公布第3季稅後純益53.39億元，創新高，季增33.5%，年增129.7%；毛利率26.12%，季增1.71個百分點，年增2.62個百分點，每股純益13.67元。前三季稅後純益125.5億元，年增115.1%，每股純益32.25元，已超越以往各年度獲利，今年純益篤定寫新猷。

陳易成表示，隨著美系雲端伺服器供應商（CSP）大客戶持續擴大AI資本支出，奇鋐訂單能見度愈來愈高，目前估計已看到2028年，現階段不僅訂單應接不暇，甚至可說是「產能追不上訂單」，預料明年越南新廠產能開出後，業績表現將更勝今年。

奇鋐分析，前三季營收組合中，散熱與機箱約占77.4%，系統周邊與子公司富世達相關轉軸產品約22.6%；其中，散熱與機箱相關營收年增106.7%，轉軸業務年增55.7%，是兩大成長最快速的業務。

陳易成指出，目前奇鋐在GPU伺服器與ASIC伺服器均有布局，現階段GPU伺服器相關水冷零組件比重約七成，ASIC約三成，預料兩種伺服器明年都會持續成長，並與客戶保持密切合作關係。

針對全新微通道蓋（Microchannel lid）散熱技術，奇鋐透露，目前設計的是主流晶片散熱方案，配合客戶節奏推進，產品單價主要取決於材料成本與研發資源投入，目前看來，以現有設備即可生產，不需要額外的大型投資。

奇鋐日前公布10月合併營收164.51億元，創下單月新高，月增13.4%，年增132.3%。

展望後市，陳易成指出，從10月業績推估，第4季營運將優於第3季，將攀上全年營運高峰。明年越南新廠產能開出後，整體營運將更勝今年，有信心持續繳出漂亮的成績單。

法人表示，奇鋐越南廠明年中起陸續加入投產行列，粗估明年營收至少年增二成起跳，毛利率也將因AI伺服器水冷業務占比擴大而持續上升。