穎崴財報／前三季賺逾三個股本 EPS 達33.4元

穎崴（6515）12日召開董事會通過經會計師核閱之2025年第3季財務報表並公告營運成果，2025年第3季合併營收為新台幣18.04億元（以下幣別同），季增18.53%、年減6.53 %；毛利率為42%，較前一季度減少7個百分點、較去年同期增加1個百分點；歸屬母公司稅後淨利為3.72億元；EPS為10.43元；累計前三季每股盈餘為33.4元，以上財務數字皆為TIFRS合併財務報表。

毛利率季減係因MEMS垂直探針卡產品線初期建置及學習成本較高所致，然其他各大產品線包括Coaxial高階測試座、Cobra垂直探針卡及接觸元件等皆維持合理健康的毛利率，前三季營收及獲利皆創下歷年同期新高。

根據Counterpoint預估，受惠於人工智慧和實體人工智慧推動，半導體產業將在2030年達到1兆美元，然根據產業人士於GSA亞太半導體領袖論壇指出，在人工智慧及其所需的基礎設施支出帶動，在這樣的市場規模會提前達陣，先進封裝在AI製造扮演驅動引擎角色，穎崴「半導體測試介面AI plus全方位解決方案」同步卡位AI驅動的半導體浪潮—包括跨世代測試座新品HyperSocket™及進階版HyperSocket™-B、液冷測試座（Liquid Socket）、全新液冷散熱解決方案E-Flux 6.0、矽光子CPO測試方案、高速老化測試（Functional Burn-in）等新一代AI、HPC應用。

此外，穎崴在晶圓測試—MEMS探針卡產品線亦持續拓展業務版圖，並且於日前與世界頂尖供應商完成擴大採購晶圓探針卡相關產品，公司表示，為因應AI晶片市場需求不斷增長，及持續強化市場地位及技術領先，穎崴持續拓展產業結盟，使產品組合更臻完備，希冀與世界頂尖供應商擴大合作，掌握未來晶圓測試及先進封裝的超級周期。

穎崴科技同時用行動致力推動ESG，公司邀集同仁及眷屬近50人，近期於高雄茄萣濕地種下153棵樹，並由穎崴慈善關懷協會出資認養，穎崴慈善關懷協會理事長王嘉煌表示，每個環境都有挑戰，也蘊藏無限可能，穎崴同仁每種下一棵樹，都賦予對環境的承諾，此次植樹行動，不僅是環境保育的實踐，更代表了穎崴科技對永續發展（SDGs）的實踐。