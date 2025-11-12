快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

穎崴財報／前三季賺逾三個股本 EPS 達33.4元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
穎崴科技董事長王嘉煌（右）與穎崴資深副總經理陳紹焜。記者尹慧中／攝影
穎崴科技董事長王嘉煌（右）與穎崴資深副總經理陳紹焜。記者尹慧中／攝影

穎崴（6515）12日召開董事會通過經會計師核閱之2025年第3季財務報表並公告營運成果，2025年第3季合併營收為新台幣18.04億元（以下幣別同），季增18.53%、年減6.53 %；毛利率為42%，較前一季度減少7個百分點、較去年同期增加1個百分點；歸屬母公司稅後淨利為3.72億元；EPS為10.43元；累計前三季每股盈餘為33.4元，以上財務數字皆為TIFRS合併財務報表。

毛利率季減係因MEMS垂直探針卡產品線初期建置及學習成本較高所致，然其他各大產品線包括Coaxial高階測試座、Cobra垂直探針卡及接觸元件等皆維持合理健康的毛利率，前三季營收及獲利皆創下歷年同期新高。

根據Counterpoint預估，受惠於人工智慧和實體人工智慧推動，半導體產業將在2030年達到1兆美元，然根據產業人士於GSA亞太半導體領袖論壇指出，在人工智慧及其所需的基礎設施支出帶動，在這樣的市場規模會提前達陣，先進封裝在AI製造扮演驅動引擎角色，穎崴「半導體測試介面AI plus全方位解決方案」同步卡位AI驅動的半導體浪潮—包括跨世代測試座新品HyperSocket™及進階版HyperSocket™-B、液冷測試座（Liquid Socket）、全新液冷散熱解決方案E-Flux 6.0、矽光子CPO測試方案、高速老化測試（Functional Burn-in）等新一代AI、HPC應用。

此外，穎崴在晶圓測試—MEMS探針卡產品線亦持續拓展業務版圖，並且於日前與世界頂尖供應商完成擴大採購晶圓探針卡相關產品，公司表示，為因應AI晶片市場需求不斷增長，及持續強化市場地位及技術領先，穎崴持續拓展產業結盟，使產品組合更臻完備，希冀與世界頂尖供應商擴大合作，掌握未來晶圓測試及先進封裝的超級周期。

穎崴科技同時用行動致力推動ESG，公司邀集同仁及眷屬近50人，近期於高雄茄萣濕地種下153棵樹，並由穎崴慈善關懷協會出資認養，穎崴慈善關懷協會理事長王嘉煌表示，每個環境都有挑戰，也蘊藏無限可能，穎崴同仁每種下一棵樹，都賦予對環境的承諾，此次植樹行動，不僅是環境保育的實踐，更代表了穎崴科技對永續發展（SDGs）的實踐。

穎崴 AI 半導體
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

興富發財報／第3季稅後純益15.2億元 EPS 0.72元

高價餐飲股財報出爐 豆府前三季 EPS 11.18元、瓦城 EPS 6.52元

喬山第3季 EPS 2.13元 全年將攻頂

英業達第3季獲利四年新高 淨利27.3億 EPS 0.76元

相關新聞

有大事？康舒12日17點30分舉行重訊說明會

康舒（6282）12日下午5點30分舉行重大訊息說明，副總薛惠文說明董事會重大決議。

鴻海法說會／非常看好2026發展 董座劉揚偉：最重要產品就是AI

鴻海（2317）12日舉行法說會，針對2026年展望？鴻海董事長劉揚偉表示，AI產業、政經局勢與貨幣政策等三個因子，依舊...

記憶體封測業傳漲價聲 華東漲停創天價 這2檔也同步亮燈

記憶體報價狂升，後段封測廠也醞釀漲價，最快今年底至明年陸續啟動，漲幅上看二位數百分比，記憶體封測廠將受惠，華東（8110...

宏達電第3季轉盈 EPS 3.88元 股價衝漲停鎖死、逾1.4萬張排隊等買

宏達電（2498）12日公布2025年第季截至9月30日之併財務報告，單季營收7.2億元，營業毛利率35.2%，歸屬於母...

宏達電財報／處分桃園廠房挹注 第3季每股賺3.88元

宏達電（2498）12日早晨公告財報，第3季受惠處分桃園廠房與土地予和碩，認列業外收益，帶動單季稅後純益來到32.4億元...

台積電ADR收黑 法人：台股短線難脫震盪

美股11日收盤互有漲跌，費城半導體指數下挫2.48%，台積電ADR下跌1.39%。法人認為，台股近兩週走勢震盪，主因漲多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。