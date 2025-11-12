威盛法說會／預期第4季營收將在成長軌道上

IC設計廠威盛（2388）於12日召開法說會，該公司表示，今年前三季營收呈現逐季成長態勢，預期第4季營收也會在成長的軌道上。

威盛坦言，去年先進製程特殊應用IC（ ASIC）專案對營收貢獻度非常高，今年由於受到美國出口管制的影響，部分產品出貨延遲，但長期仍看好ASIC需求。同時為降低地緣政治跟客戶集中風險，該公司積極分散市場，尤其要提升北美跟亞太地區的占比。至於CPU的部分，威盛相關出貨狀況維持穩定成長狀況，明年導入新製程、強化安全架構，競爭力可望獲得大幅提升。

威盛提到，在過去一年裡，該集團在AI與智慧應用的布局持續深化，從工廠、醫療到供應鏈的安全等領域，不只推出產品，更打造完整的解決方案。

威盛近期已先公布第3季財報，單季毛利率降至19％，季減約5個百分點，歸屬母公司業主淨利2,100萬元，優於前一季的虧損局面，年減92.8％，每股純益為0.04元；累計前三季淨損6.1億元，每股淨損1.1元。