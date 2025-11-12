快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

威盛法說會／預期第4季營收將在成長軌道上

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠威盛（2388）於12日召開法說會，該公司表示，今年前三季營收呈現逐季成長態勢，預期第4季營收也會在成長的軌道上。

威盛坦言，去年先進製程特殊應用IC（ ASIC）專案對營收貢獻度非常高，今年由於受到美國出口管制的影響，部分產品出貨延遲，但長期仍看好ASIC需求。同時為降低地緣政治跟客戶集中風險，該公司積極分散市場，尤其要提升北美跟亞太地區的占比。至於CPU的部分，威盛相關出貨狀況維持穩定成長狀況，明年導入新製程、強化安全架構，競爭力可望獲得大幅提升。

威盛提到，在過去一年裡，該集團在AI與智慧應用的布局持續深化，從工廠、醫療到供應鏈的安全等領域，不只推出產品，更打造完整的解決方案。

威盛近期已先公布第3季財報，單季毛利率降至19％，季減約5個百分點，歸屬母公司業主淨利2,100萬元，優於前一季的虧損局面，年減92.8％，每股純益為0.04元；累計前三季淨損6.1億元，每股淨損1.1元。

威盛 營收
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

GOGOLOOK 財報／本業連三季獲利 前三季營業利益為同期新高

PCB、液冷產值大增 一次看明白Rubin CPX架構

5大AI漲價鏈 供應端出現斷層重組

勞工病假權修法也是「表面工夫」？勞動部長洪申翰：會有專案性勞檢

相關新聞

有大事？康舒12日17點30分舉行重訊說明會

康舒（6282）12日下午5點30分舉行重大訊息說明，副總薛惠文說明董事會重大決議。

鴻海法說會／非常看好2026發展 董座劉揚偉：最重要產品就是AI

鴻海（2317）12日舉行法說會，針對2026年展望？鴻海董事長劉揚偉表示，AI產業、政經局勢與貨幣政策等三個因子，依舊...

記憶體封測業傳漲價聲 華東漲停創天價 這2檔也同步亮燈

記憶體報價狂升，後段封測廠也醞釀漲價，最快今年底至明年陸續啟動，漲幅上看二位數百分比，記憶體封測廠將受惠，華東（8110...

宏達電第3季轉盈 EPS 3.88元 股價衝漲停鎖死、逾1.4萬張排隊等買

宏達電（2498）12日公布2025年第季截至9月30日之併財務報告，單季營收7.2億元，營業毛利率35.2%，歸屬於母...

宏達電財報／處分桃園廠房挹注 第3季每股賺3.88元

宏達電（2498）12日早晨公告財報，第3季受惠處分桃園廠房與土地予和碩，認列業外收益，帶動單季稅後純益來到32.4億元...

台積電ADR收黑 法人：台股短線難脫震盪

美股11日收盤互有漲跌，費城半導體指數下挫2.48%，台積電ADR下跌1.39%。法人認為，台股近兩週走勢震盪，主因漲多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。