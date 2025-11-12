傳統旺季逐漸顯現 創控第3季轉盈EPS0.25元

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控今（12）日公布第三季財報暨10月營收。第三季營收1.2億元，季增38.61％，受惠營收規模擴大、毛利率回升，第三季營業利益1438萬元、稅後純益1640萬元，單季轉盈，每股純益（EPS）0.25元，累計前三季營收3.36億元，年增9.08％，第三季獲利轉正，扭轉上半年虧損表現。

創控也公布10月營收5346萬元，較去年同期大幅成長50.62％；累計前十月營收3.9億元，年增13.36％。

創控表示，下半年傳統旺季效應逐漸顯現，第三季營收1.2億元，季增38.61％，由於部分客戶驗收時程延後，第三季營收較去年同期減少；營收規模擴大、毛利率回升，第三季營業利益1438萬元、稅後純益1640萬元，均較上季轉盈，每股純益0.25元。

創控指出，AMC監控市場剛性需求強烈，創控持續穩定出貨，下半年進入客戶密集驗收期，部分客戶驗收延後，將反應在第四季的營收表現，10月營收5346萬元，較去年同期大幅成長50.62％，累計前十月營收3.9億元，年增13.36％。公司在手訂單掌握度高，配合客戶驗收後認列營收，預期第四季營收有望推高，獲利將隨營收達到經濟規模跳升。

創控持續研發創新，滿足尚未充分開發的監控需求，深化既有客戶關係之外，也創造公司爭取更多新客戶的競爭優勢。創控將AMC監控能力自廠務端延伸至微環境環節，協助半導體廠提升良率與製程穩定性，受惠2奈米製程監控潔淨門檻再提升的剛性需求，隨著新產品效益逐步發酵，新產品與新客戶將為公司帶來營運規模穩定成長動能。