海悅財報／前三季稅後純益5.96億元、年減70% EPS 3.61元
海悅（2348）國際12日公告前三季財報，今年前三季合併營收達44.15億元，較去年同期58.42億元減少24.4%，前三季稅後純益為5.96億元、年減70.8%，每股純益（EPS）3.61元。
海悅國際表示，今年第3季國內預售市場新建案開案數量明顯低於往年，加上銷售中建案的價格調整不易，買方因限貸令影響，當前自住購屋者房貸資源仍緊，使國內不動產代銷市場維持淡季表現，營運表現較淡。
不過，海悅指出，9月受惠子公司「南悅豐映」建案於9月啟動完工交屋作業且順利完成25戶交屋，貢獻第3季營建收入，挹注前三季營業利益達11.4億元、年減52.5%，惟前三季受關稅戰、房市政策影響，加上財務成本增加等因素致業外損失2億元，扣除所得稅費用3億元後，以致前三季稅後純益為5.96億元、年減70.8%，每股純益3.61元。
海悅指出，接下來房市表現、建案買氣能否逐步回溫，需觀察央行對「不動產總量管制」政策的動向，與自住購屋者房貸資源是否被滿足。
2026年海悅國際預計上半年將有新北市「A3光點」，以及高雄市「達麗未來市」完工交屋，明年營運仍朝穩健發展。
