快訊

今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

8旬老母悶殺腦癱兒被判2年半 跨界代表喊話賴總統「特赦老媽媽」

奕力法說會／Q4回歸季節性 2026年新品與 T-CON 綜效推動毛利溫和走升

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

驅動IC廠奕力-KY（6962）12日召開第3季法說會並釋出後市看法：第4季進入傳統淡季，品牌客戶進行庫存調節，智慧移動因 OLED 新品量產可望「持平至小增」，資訊設備（筆電／IT）受季節性與拉貨下修影響將季減，工控／車載亦回歸淡季節奏；中期靠新品與產品組合優化，毛利率目標「持平到溫和向上」。

總經理陳泰元表示，OLED滲透在手機、筆電、車載持續提升；22nm OLED DDI已獲面板與手機客戶導入驗證邀請，OLED TDDI將「配合手機終端客戶，時程落在2026年下半年」。他並指出，8.6 代線開出後有望降低成本、加速 OLED 在 IT 裝置應用；Windows 11 換機需求雖較預期遞延，但將在未來幾季逐步反映。

公司今年完成T-CON業務整併與出貨啟動，第3季銷貨占比約 5–10%，預期與明年新品形成綜效，帶動營收與 ASP。陳泰元強調，與TPK結盟後，雙方將盤點客戶資源、結合觸控技術優勢，優先擴大筆電等終端應用商機，實現「1+1>2」。

價格與成本面，LCD 成熟品仍面臨價格競爭；前段成熟製程晶圓報價回落，但金價走高與SoC 封測產能吃緊推升後段成本。公司以供應商協調搭配往高階規格（如 22nm）的產品路線，提升平均售價（ASP）以對沖壓力。

財務長林冠宇表示，LTA迴轉已於今年第1季處理完畢，近兩年毛利率仍受該因素影響而偏高；參考口徑以還原後的水準更具代表性。展望後市，「在匯率、金價與產品組合波動下，我們將透過新品與T-CON綜效，力求毛利率持平乃至溫和走升」。

組織面，行銷／營業已轉至奕力-KY台灣分公司，有助資訊透明、融資額度與客戶交易效率；稅務上受鼓勵分配等因素挹注，對整體營運屬正向。公司並重申，2026 年多線新品將陸續推出，OLED 動能與T-CON整併效益將是中期成長與獲利改善的兩大支柱。

OLED 筆電 毛利率
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

金價高價效應 大陸與香港零售通路關店

美政府關門結束在望！全球股漲 現貨金價重登4,100美元

TPK入股奕力 進軍半導體 投資58億元間接持有逾兩成股權

奕力財報／第3季EPS 0.62元 季增2117%獲利飆升

相關新聞

有大事？康舒12日17點30分舉行重訊說明會

康舒（6282）12日下午5點30分舉行重大訊息說明，副總薛惠文說明董事會重大決議。

鴻海法說會／非常看好2026發展 董座劉揚偉：最重要產品就是AI

鴻海（2317）12日舉行法說會，針對2026年展望？鴻海董事長劉揚偉表示，AI產業、政經局勢與貨幣政策等三個因子，依舊...

記憶體封測業傳漲價聲 華東漲停創天價 這2檔也同步亮燈

記憶體報價狂升，後段封測廠也醞釀漲價，最快今年底至明年陸續啟動，漲幅上看二位數百分比，記憶體封測廠將受惠，華東（8110...

宏達電第3季轉盈 EPS 3.88元 股價衝漲停鎖死、逾1.4萬張排隊等買

宏達電（2498）12日公布2025年第季截至9月30日之併財務報告，單季營收7.2億元，營業毛利率35.2%，歸屬於母...

宏達電財報／處分桃園廠房挹注 第3季每股賺3.88元

宏達電（2498）12日早晨公告財報，第3季受惠處分桃園廠房與土地予和碩，認列業外收益，帶動單季稅後純益來到32.4億元...

台積電ADR收黑 法人：台股短線難脫震盪

美股11日收盤互有漲跌，費城半導體指數下挫2.48%，台積電ADR下跌1.39%。法人認為，台股近兩週走勢震盪，主因漲多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。