奕力法說會／Q4回歸季節性 2026年新品與 T-CON 綜效推動毛利溫和走升

驅動IC廠奕力-KY（6962）12日召開第3季法說會並釋出後市看法：第4季進入傳統淡季，品牌客戶進行庫存調節，智慧移動因 OLED 新品量產可望「持平至小增」，資訊設備（筆電／IT）受季節性與拉貨下修影響將季減，工控／車載亦回歸淡季節奏；中期靠新品與產品組合優化，毛利率目標「持平到溫和向上」。

總經理陳泰元表示，OLED滲透在手機、筆電、車載持續提升；22nm OLED DDI已獲面板與手機客戶導入驗證邀請，OLED TDDI將「配合手機終端客戶，時程落在2026年下半年」。他並指出，8.6 代線開出後有望降低成本、加速 OLED 在 IT 裝置應用；Windows 11 換機需求雖較預期遞延，但將在未來幾季逐步反映。

公司今年完成T-CON業務整併與出貨啟動，第3季銷貨占比約 5–10%，預期與明年新品形成綜效，帶動營收與 ASP。陳泰元強調，與TPK結盟後，雙方將盤點客戶資源、結合觸控技術優勢，優先擴大筆電等終端應用商機，實現「1+1>2」。

價格與成本面，LCD 成熟品仍面臨價格競爭；前段成熟製程晶圓報價回落，但金價走高與SoC 封測產能吃緊推升後段成本。公司以供應商協調搭配往高階規格（如 22nm）的產品路線，提升平均售價（ASP）以對沖壓力。

財務長林冠宇表示，LTA迴轉已於今年第1季處理完畢，近兩年毛利率仍受該因素影響而偏高；參考口徑以還原後的水準更具代表性。展望後市，「在匯率、金價與產品組合波動下，我們將透過新品與T-CON綜效，力求毛利率持平乃至溫和走升」。

組織面，行銷／營業已轉至奕力-KY台灣分公司，有助資訊透明、融資額度與客戶交易效率；稅務上受鼓勵分配等因素挹注，對整體營運屬正向。公司並重申，2026 年多線新品將陸續推出，OLED 動能與T-CON整併效益將是中期成長與獲利改善的兩大支柱。